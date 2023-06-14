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Частный детектив рассказал, как наладил связи среди ростовских бомжей

14 июня 2023, 04:15
Фото: Jorg Karg/unsplash.com
Частный детектив рассказал, как наладил связи среди ростовских бомжей
Бомжи в Ростове часто помогают найти без вести пропавших людей, рассказал корреспонденту RostovGazeta частный детектив Оганес Бабаджанян.

Частный детектив Оганес Бабаджанян рассказал о большом значении ростовских бомжей в поисках без вести пропавших людей. «Бомжи — это определенная иерархия. Это каста. Бомжи владеют очень важной информацией», — отмечает эксперт.

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В ходе расследования детектив находит среди бомжей «главного» среди бомжей и рассказывает ему о своем расследовании. Если сыщику удастся расположить бомжа, он может рассказать о местоположении разыскиваемого или дать его контакты. От самого детектива требуется честность и вознаграждение в виде алкоголя, еды или денег. «Бомжи — это люди, с которыми нужно быть максимально честным. Если они эту честность увидят, они тебе помогут», — заключает эксперт.

Ранее жители Ростова потребовали убрать с Ворошиловского проспекта бомжей.

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#Частный детектив в Ростове#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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