Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Частный детектив Оганес Бабаджанян рассказал о большом значении ростовских бомжей в поисках без вести пропавших людей. «Бомжи — это определенная иерархия. Это каста. Бомжи владеют очень важной информацией», — отмечает эксперт.
В ходе расследования детектив находит среди бомжей «главного» среди бомжей и рассказывает ему о своем расследовании. Если сыщику удастся расположить бомжа, он может рассказать о местоположении разыскиваемого или дать его контакты. От самого детектива требуется честность и вознаграждение в виде алкоголя, еды или денег. «Бомжи — это люди, с которыми нужно быть максимально честным. Если они эту честность увидят, они тебе помогут», — заключает эксперт.
Ранее жители Ростова потребовали убрать с Ворошиловского проспекта бомжей.