В ходе расследования детектив находит среди бомжей «главного» среди бомжей и рассказывает ему о своем расследовании. Если сыщику удастся расположить бомжа, он может рассказать о местоположении разыскиваемого или дать его контакты. От самого детектива требуется честность и вознаграждение в виде алкоголя, еды или денег. «Бомжи — это люди, с которыми нужно быть максимально честным. Если они эту честность увидят, они тебе помогут», — заключает эксперт.