Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В Новочеркасске местный коммерсант уничтожил один из уникальнейших в Ростовской области сарматских курганов. Теперь на месте исторической ценности ровная земля.
Депутат Новочеркасской городской думы Дмитрий Попов заявил 161.ру, что курган не входил в перечень объектов культурного наследия, однако пользовался большой популярностью среди туристов и горожан.
Участок с историческим объектом долгое время принадлежал Росимуществу. Девять лет назад его передали бизнесмену. В прошлом году он обнес территорию забором.
Сарматский курган в Новочеркасске раскопали в 1960-х годах. В нем нашли золотые украшения и другие уникальные артефакты, которые сейчас находятся в Эрмитаже.
Ранее ростовские ученые заявили о разграблении древнего кургана казаками.