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Частный собственник уничтожил уникальный сарматский курган в Ростовской области

14 июня 2023, 17:21
Фото: 1MI
В Ростовской области частный собственник уничтожил сарматский курган
В Ростовской области частный собственник уничтожил сарматский курган, пишут СМИ.

В Новочеркасске местный коммерсант уничтожил один из уникальнейших в Ростовской области сарматских курганов. Теперь на месте исторической ценности ровная земля.

Депутат Новочеркасской городской думы Дмитрий Попов заявил 161.ру, что курган не входил в перечень объектов культурного наследия, однако пользовался большой популярностью среди туристов и горожан.

Участок с историческим объектом долгое время принадлежал Росимуществу. Девять лет назад его передали бизнесмену. В прошлом году он обнес территорию забором.

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Сарматский курган в Новочеркасске раскопали в 1960-х годах. В нем нашли золотые украшения и другие уникальные артефакты, которые сейчас находятся в Эрмитаже.

Ранее ростовские ученые заявили о разграблении древнего кургана казаками.

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#Сарматские курганы в Ростовской области#Культура#История и культура Ростовской области#Общество#Новости#Новочеркасск#Ростовская область
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