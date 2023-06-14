По информации регионального МЧС, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. При этом огонь успел перекинуться с кровли шестого энергоблока на пятый. С места пожара оперативно эвакуировали 150 человек. На видео, которые стали публиковать очевидцы в социальных сетях, были видны языки пламени и поднимающийся к нему густой черный дым.