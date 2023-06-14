Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
По информации регионального МЧС, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. При этом огонь успел перекинуться с кровли шестого энергоблока на пятый. С места пожара оперативно эвакуировали 150 человек. На видео, которые стали публиковать очевидцы в социальных сетях, были видны языки пламени и поднимающийся к нему густой черный дым.
Работа ГРЭС была приостановлена. Пожар был ликвидирован в 16.26 мск. В его тушении принимали участие более 70 человек и 29 единиц техники.
Телеграм-каналы Baza и Readovka стали сообщать о якобы прогремевшем перед возгоранием взрыве. Эту же информацию сообщил и местный портал 161.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Однако в МЧС этот инцидент не подтвердили.
Опроверг информацию о взрыве и губернатор Ростовской области Василий Голубев, который в своем телеграм-канале даже выделил при промощу Caps слова: «Не подтверждается».
Голубев сообщил, что возможной причиной специалисты называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции.
Изначально в региональном МЧС опровергали наличие пострадавших при пожаре. Однако ряд телеграм-каналов сообщил о троих рабочих, которые получили травмы во время инцидента. Позднее это подтвердил губернатор Василий Голубев.
Он написал: «От возгорания пострадали три сотрудника станции, они госпитализированы».
По информации СМИ, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Также региональный Следком сообщил об организации доследственной проверки, организованной по факту травмирования трех рабочих на ГРЭС в Новочеркасске.
Около 15 часов жители Ростова стали сообщать об отключениях электричества. Так, губернатор уточнил, что поскольку работа станции была приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии.
В частности, об отключениях света сообщили жители Семашко, Зоологической, Ворошиловского, Вересаево, ряда улиц на Северном жилом массиве и в районе Сельмаша.
В социальных сетях появилась информация об отключении электроэнергии в торговом Центре «Горизонт». Там же на Нагибина без движения встали несколько троллейбусов, из-за чего образовался затор.
На Северном водители сообщают о неработающих светофорах на Волкова, Нариманова и Космонавтов.
Всего без света остались примерно 364 тысячи человек. Ограничения не коснулись только больниц и других социально значимых объектов. С 16.16 мск началось поэтапное подключение потребителей. Энергоблоки ГРЭС будут включать поэтапно в круглосуточном режиме. Полностью восстановить электроснабжение в Ростове и в регионе должны в ближайшие часы.