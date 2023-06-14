«У нас делают проезды, но опять же — их делают платными. А, учитывая, что сейчас у нас начинается курортный сезон, когда продвижение товаров между регионами возрастает, представьте, какой поток денежных средств будет поступать тому, кто придумал эту тарификацию. Чье это обогащение пока непонятно, ведь обоснований никто так и не увидел», — резюмирует депутат.