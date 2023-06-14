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Депутат: «Стоимость проезда по обходу Аксая приведет к росту цен на грузоперевозки»

14 июня 2023, 09:51
Фото: 1MI
Депутат: «Стоимость проезда по обходу Аксая приведет к росту цен на грузоперевозки»

Депутат заявила, что тарифы на проезд по обходу Аксая увеличит цены на грузоперевозки

Грузоперевозчики «кипят» второй день из-за стоимости на проезд по обходу Аксая на трассе М-4 «Дон», сообщила RostovGazeta председатель по ЮФО Всероссийской ассоциации грузоперевозчиков, депутат Наталья Оськина.

Грузоперевозчики возмущены тарифом на стоимость проезда по обходу Аксая на трассе М-4 «Дон». Ведь, согласно указанным цифрам, за проезд грузовика придется оплатить 900 рублей.

»… [прим. ред: отредактировано из-за использования ненормативной лексики] не треснет такие деньжищи драть? Этот обход можно не использовать? Пусть огласят весь список… ценников на человеческую жизнь. По какой формуле рассчитывается тариф?» — такие обсуждения идут второй день в среде грузоперевозчиков.

По словам депутата, сейчас начинается летний сезон грузоперевозок — перевозка овощей, зерновых, мясо-молочной продукции. В итоге обычному водителю КамАЗа, у которого намечено несколько рейсов за день, придется оплачивать каждый раз за проезд по 900 рублей. Соответственно, все грузоперевозчики, которых это коснется, будут вынуждены повышать тариф на свои услуги.

«Мало того, что никто не отменял систему взимания оплаты „Платон“, не отменял весовой контроль, который тоже нагибает людей. Да и когда идут полевые работы в цене растут дизтопливо, солярка, бензин. А теперь еще и плата за проезд? А все это лежит бременем на кармане грузоперевозчиков», — отмечает Наталья Оськина.

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Немаловажный вопрос у собеседницы вызывает и то, каким образом будет происходить контроль над собиранием денег? И, главное, на что их будут тратить в конечном итоге?
Фото: ТГ канал Rostov_com

Немаловажный вопрос у собеседницы вызывает и то, каким образом будет происходить контроль над собиранием денег? И, главное, на что их будут тратить в конечном итоге?

«До сих пор Минтранс и Автодор не выступили с разъяснениями — из какой экономической целесообразности и математических выкладок сложился этот тариф? На какие цели пойдут эти средства?» — недоумевает депутат.

Спикер подчеркивает, что в Ростовской области так и не сделан альтернативный бесплатный объезд, что необходимо по законодательству Российской Федерации.

«У нас делают проезды, но опять же — их делают платными. А, учитывая, что сейчас у нас начинается курортный сезон, когда продвижение товаров между регионами возрастает, представьте, какой поток денежных средств будет поступать тому, кто придумал эту тарификацию. Чье это обогащение пока непонятно, ведь обоснований никто так и не увидел», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жители Ростовской области раскритиковали стоимость проезда по обходу Аксая.

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