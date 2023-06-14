Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Telegram-канал «Тютина» во вторник, 13 июня, опубликовал фотографию баннера, на котором якобы изображены цены на проезд по участку обхода Аксая.
Легковые автомобили, мопеды и авто с прицепами высотой менее двух метров могут проехать по трассе за 300 рублей, вне зависимости от дня и времени суток. Микроавтобусы и малые грузовые автомобили высотой до 2,6 метра потратят на проезд 450 рублей.
Автобусы, грузовики и грузовики с плоской платформой высотой более 2,6 метра с двумя осями будут платить по 600 рублей. Последней категорией стали крупные рейсовые автобусы, грузовики с тремя и более осями, которым придется платить за проезд по 900 рублей.
«Предлагаю уж ввести подписку на дороги, нынче модно», — посоветовал один из ростовчан.
Ранее ростовчане раскритиковали тарифы на проезд по обходу Аксая.
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