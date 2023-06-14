Легковые автомобили, мопеды и авто с прицепами высотой менее двух метров могут проехать по трассе за 300 рублей, вне зависимости от дня и времени суток. Микроавтобусы и малые грузовые автомобили высотой до 2,6 метра потратят на проезд 450 рублей.