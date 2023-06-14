rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Изображение материала

До 900 рублей может составить плата за проезд по обходу Аксая в Ростовской области

14 июня 2023, 07:59
Фото: ТГ канал Rostov_com
В Ростовской области назвали тарифы на проезд по обходу Аксая
В Ростовской области цена на проезд по обходу Аксая составят от 300 до 900 рублей, информация об этом появилась в местных Telegram-каналах.

Telegram-канал «Тютина» во вторник, 13 июня, опубликовал фотографию баннера, на котором якобы изображены цены на проезд по участку обхода Аксая.

Легковые автомобили, мопеды и авто с прицепами высотой менее двух метров могут проехать по трассе за 300 рублей, вне зависимости от дня и времени суток. Микроавтобусы и малые грузовые автомобили высотой до 2,6 метра потратят на проезд 450 рублей.

«Автодор» назвал причину, из-за которой сорвалось открытие обхода Аксая
Узнать подробнее

Автобусы, грузовики и грузовики с плоской платформой высотой более 2,6 метра с двумя осями будут платить по 600 рублей. Последней категорией стали крупные рейсовые автобусы, грузовики с тремя и более осями, которым придется платить за проезд по 900 рублей.

«Предлагаю уж ввести подписку на дороги, нынче модно», — посоветовал один из ростовчан.

Ранее ростовчане раскритиковали тарифы на проезд по обходу Аксая.

Ранее Ранее

Читайте также:
«Хоть не 500»: дончан шокировали цены на проезд по обходу АксаяДвижение транспорта по обходу Аксая не успели открыть к обещанному срокуГубернатор Василий Голубев рассказал, каким будет обход Аксая и когда его откроют
#Надежда Пустяк#Происшествие#Транспорт#Тариф на проезд#Платные трассы Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Обход Аксая#Строительство обхода Аксая#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аксай
Подпишитесь
Эколог объяснил, как после разрушения Каховской ГЭС радиация может попасть в Ростов
Сегодня, 05:49
В Сети появились кадры массовой драки на набережной Дона в Ростове
Сегодня, 06:25
«Хоть не 500»: дончан шокировали цены на проезд по обходу Аксая
Сегодня, 06:01
Казахстан переключает свое внимание с РФ на КНР: эксперт о возможных последствиях
Сегодня, 06:05
В Сети появились кадры взрыва пиротехники, напугавшего ростовчан 13 июня
Сегодня, 04:46
Казни египетские: после потопа в Батайске началось нашествие лягушек
Сегодня, 04:30