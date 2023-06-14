Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Активисты «МойФасад» в Ростове запросили статус объекта культурного наследия для Доходного дома Чернова. Он находится на Буденновском проспекте, 17, недалеко от Центрального рынка города.
Общественники переживают, что старинное здание снесут, чтобы построить на его месте бизнес-центр. Дом смог пережить Великую Отечественную войну, в его строительстве и послевоенном восстановлении участвовали именитые архитекторы. К тому же здание проектировали в едином ансамбле с другими историческими домами по соседству. Новая высотка будет явно выбиваться на их фоне.
Активисты рассказали, что уже посетили заседание комитета по охране ОКН — именно он решит судьбу здания. Общественники утверждают, что их доводы поддержали главный архитектор Ростова Юрий Берестов и другие члены комиссии. Они дали собственнику два дня, чтобы рассмотреть доказательства историко-культурной ценности здания.
Следующее заседание комиссии состоится 16 июня. Там свои доводы за снос старинного дома предоставит собственник.
Напомним, ранее сообщалось, что на месте Доходного дома Чернова в Ростове хотят построить многоэтажный бизнес-центр. Однако информацию об этом опровергали власти города. Они обратили внимание, что дом не является аварийным или подлежащим сносу или реконструкции.