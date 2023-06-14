Общественники переживают, что старинное здание снесут, чтобы построить на его месте бизнес-центр. Дом смог пережить Великую Отечественную войну, в его строительстве и послевоенном восстановлении участвовали именитые архитекторы. К тому же здание проектировали в едином ансамбле с другими историческими домами по соседству. Новая высотка будет явно выбиваться на их фоне.