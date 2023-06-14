Донская «Единая Россия» передала книги детям Запорожской области

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Доставку выполнили в преддверии Дня России.
«Книги собирали через нашу региональную общественную приемную и местные приемные „Единой России“. Неравнодушные жители приносили для отправки произведения всеми любимых писателей, энциклопедии и пособия. Часть книг передали наши депутаты. Уверен, что такая помощь пришла вовремя, и очень символично, что это было приурочено ко Дню России», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Ростовской области, заместитель секретаря регионального отделения партии Владимир Ревенко.
Сейчас активисты Запорожского регионального отделения «Единой России» распределяют книги по детским библиотекам и школам во всех районах региона, а также в городах Мелитополь, Бердянск, Энергодар. Детскую литературу от донских партийцев уже получила Центральная детская библиотека им. Гайдара в Мелитополе.
«Мы столкнулись с такой проблемой, что книжные фонды у нас исчерпаны. В нашем русскоязычном регионе навязывалось украинство, дети приходили, спрашивали книги на русском языке, а мы им не могли дать ничего ни почитать, ни посмотреть. Сейчас ситуация в корне меняется. У нас регулярно проводятся мероприятия по пропаганде чтения, после которых дети записываются в библиотеку. Да и их родители тоже заходят, которым тоже интересно. Поэтому спасибо за шефскую помощь вашим депутатам, волонтерам, и всем дончанам», — рассказал директор Централизованной библиотечной системы Мелитополя Игорь Тернавский.
Летом в этом же городе откроется молодежная площадка, на которой появится экспозиция с книгами. Книжные стенды также установят в парках и спортивных учреждениях — для чтения и свободного обмена.
«Дети все лето будут читать хорошие произведения, что очень важно и правильно», — сообщил директор департамента культуры, спорта и молодежи военно-гражданской администрации г. Мелитополя Константин Зайцев.
Ранее депутаты «Единой России» и партийные волонтеры неоднократно доставляли из Ростовской области детские книги в Донецкую и Луганскую Народные Республики в рамках акции «Книги — Донбассу». Кроме того, с первых дней СВО донские единороссы отправляли гуманитарную помощь в новые регионы, оборудование, амуницию и транспорт на линию боевого соприкосновения.