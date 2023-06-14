Донская «Единая Россия» передала книги детям Запорожской области

«Мы столкнулись с такой проблемой, что книжные фонды у нас исчерпаны. В нашем русскоязычном регионе навязывалось украинство, дети приходили, спрашивали книги на русском языке, а мы им не могли дать ничего ни почитать, ни посмотреть. Сейчас ситуация в корне меняется. У нас регулярно проводятся мероприятия по пропаганде чтения, после которых дети записываются в библиотеку. Да и их родители тоже заходят, которым тоже интересно. Поэтому спасибо за шефскую помощь вашим депутатам, волонтерам, и всем дончанам», — рассказал директор Централизованной библиотечной системы Мелитополя Игорь Тернавский.