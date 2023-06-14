Дмитрий Брыканов добавил, что нечистоты, попавшие в Чёрное море после разрушения Каховской ГЭС могут попасть в Ростовскую область при помощи животных. Он пояснил, что заражённые рыбы, медузы или моллюски из Чёрного моря могут попасть в Азовское и распространить волну заражения среди местной фауны. В свою очередь, эта рыба станет пищей для чаек, которые станут воздушными переносчиками.