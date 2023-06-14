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Published Сегодня, 05:49
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Ростовский эколог Дмитрий Брыканов рассказал, что наводнение, вызванное разрушением ГЭС, вынесло на поверхность отходы жизнедеятельности людей и животных, в том числе смытые с кладбищ трупы, а также химические удобрения, топливо и радиоактивные частицы, которые были заблокированы под слоем земли со времен катастрофы на Чернобыльской АС.
«Всё это уже начало попадать в Чёрное море и убивать его. Течения из Чёрного моря заносят в воды Азовского незначительное количество воды. Но многие химические элементы достаточно легко разносятся по воде и воздуху, так что даже этого количества будет достаточно», — объяснил эколог.
Дмитрий Брыканов добавил, что нечистоты, попавшие в Чёрное море после разрушения Каховской ГЭС могут попасть в Ростовскую область при помощи животных. Он пояснил, что заражённые рыбы, медузы или моллюски из Чёрного моря могут попасть в Азовское и распространить волну заражения среди местной фауны. В свою очередь, эта рыба станет пищей для чаек, которые станут воздушными переносчиками.
«Чайки могут принести химикаты и радиоактивные элементы в Дон и все зациклится», — подытожил эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что рыбачить в Чёрном море стало крайне опасно из-за мин.