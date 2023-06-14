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Эколог объяснил, как после разрушения Каховской ГЭС радиация может попасть в Ростов

14 июня 2023, 05:49
Фото: Ilja Nedilko/unsplash.com
Эколог пояснил как чернобыльская радиопыль попадет в Ростов после разрушения ГЭС
Напомним, Каховская ГЭС разрушилась 11 июня в результате взрыва. В результате в Черное море хлынула вода, затопившая скотомогильники и кладбища. Специалисты уверены: в отложениях в виде пыли со дна водохранилища могут оседать радиоактивные элементы за многие километры от катастрофы.

Ростовский эколог Дмитрий Брыканов рассказал, что наводнение, вызванное разрушением ГЭС, вынесло на поверхность отходы жизнедеятельности людей и животных, в том числе смытые с кладбищ трупы, а также химические удобрения, топливо и радиоактивные частицы, которые были заблокированы под слоем земли со времен катастрофы на Чернобыльской АС.

«Всё это уже начало попадать в Чёрное море и убивать его. Течения из Чёрного моря заносят в воды Азовского незначительное количество воды. Но многие химические элементы достаточно легко разносятся по воде и воздуху, так что даже этого количества будет достаточно», — объяснил эколог.

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Дмитрий Брыканов добавил, что нечистоты, попавшие в Чёрное море после разрушения Каховской ГЭС могут попасть в Ростовскую область при помощи животных. Он пояснил, что заражённые рыбы, медузы или моллюски из Чёрного моря могут попасть в Азовское и распространить волну заражения среди местной фауны. В свою очередь, эта рыба станет пищей для чаек, которые станут воздушными переносчиками.

«Чайки могут принести химикаты и радиоактивные элементы в Дон и все зациклится», — подытожил эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что рыбачить в Чёрном море стало крайне опасно из-за мин.

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