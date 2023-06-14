Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
По словам ростовского эколога Дмитрия Брыканова, Батайск оказался в эпицентре нашествия недавно трансформировавшихся из головастиков лягушат.
«Лягушки мечут икру примерно в начале апреля и уже через 3,5—4 месяца лягушата проходят основные стадии роста. Сейчас мы видим в городе молодых лягушат, для которых такое путешествие стало большим стрессом», — объясняет эколог.
Он добавляет, что большинство лягушат погибнут в Батайске, не достигнув взрослого возраста: под колесами автомобилей, из-за охоты птиц и кошек, от нехватки пищи и воды.
«Это не сухопутные лягушки, их кожа не приспособлена к долгому отсутствию влаги и в городе для них меньше пищи, чем вблизи водоема, поэтому в течении нескольких недель лягушки погибнут», — предупредил эколог.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему в Ростове наблюдается нашествие фазанов.