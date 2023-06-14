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Эколог рассказал, к чему приведет нашествие лягушек в Батайске

14 июня 2023, 15:51
Фото: https://ru.freepik.com/
Тысячи лягушек появились в городе после потопа из-за обильных дождей.

По словам ростовского эколога Дмитрия Брыканова, Батайск оказался в эпицентре нашествия недавно трансформировавшихся из головастиков лягушат.

«Лягушки мечут икру примерно в начале апреля и уже через 3,5—4 месяца лягушата проходят основные стадии роста. Сейчас мы видим в городе молодых лягушат, для которых такое путешествие стало большим стрессом», — объясняет эколог.

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Он добавляет, что большинство лягушат погибнут в Батайске, не достигнув взрослого возраста: под колесами автомобилей, из-за охоты птиц и кошек, от нехватки пищи и воды.

«Это не сухопутные лягушки, их кожа не приспособлена к долгому отсутствию влаги и в городе для них меньше пищи, чем вблизи водоема, поэтому в течении нескольких недель лягушки погибнут», — предупредил эколог.

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#Анна Ивченко#Нашествие лягушек#Происшествия#Экология#Эксклюзив#Ростовская область#Батайск
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