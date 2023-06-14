«Любой пожар приводит к загрязнению воздуха. А если ветер будет восточный, то понесет в сторону Ростова. По жаре загрязненность воздуха усугубляется. Поэтому не исключено, что это могут ощутить люди, склонные к аллергии и астматики», — отмечает Алексей Лебедев.