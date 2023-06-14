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Эксперт рассказал, как пожар на Новочеркасской ГРЭС скажется на экологии Ростова

14 июня 2023, 12:54
Фото: Petr-N72/cc by 3.0/panoramio
Эксперт рассказал, как пожар на Новочеркасской ГРЭС скажется на экологии Ростова
Любой пожар приводит к загрязнению воздуха. И хотя глобальной катастрофы в Ростовской области из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС не предвидится, люди, склонные к аллергии, могут ощутить негативные симптомы, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что на ГРЭС в Новочеркасске произошел пожар. Возгорание достигло 200 квадратных метров. Открытое горение было оперативно ликвидировано.

«Любой пожар приводит к загрязнению воздуха. А если ветер будет восточный, то понесет в сторону Ростова. По жаре загрязненность воздуха усугубляется. Поэтому не исключено, что это могут ощутить люди, склонные к аллергии и астматики», — отмечает Алексей Лебедев.

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Однако собеседник добавляет, что поскольку открытое горение было оперативно ликвидировано, серьезной катастрофы не предвидеться.

«В целом, крупные пожары действительно оказывают негативное влияние на экологию. Они повышают общую температуру воздуха. При пожарах сгорает большое количество кислорода. Так что ущерб здоровью так или иначе пожары наносят. Также крупные пожары оказывают влияние на образование циклонов. Но на ГРЭС в Новочеркасске ситуация не критическая», — резюмирует эколог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что огонь с шестого энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске перекинулся на пятый.

Огонь с шестого энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске перекинулся на пятый
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