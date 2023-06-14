Эксперт: Возможности ОМС ежегодно расширяются

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Право на выбор страховой медицинской организации (СМО) есть у каждого гражданина. Ежегодно ее можно менять. Главное условие — СМО должна быть в списке организаций, которые работают на территории региона, пишет kp.ru.
Также граждане вправе выбирать поликлиники. На сегодняшний день по ОМС работают как государственные медучреждения, так и частные медицинские центры. Информация о них содержится на сайте территориального фонда ОМС.
Кроме этого, каждый житель России может выбирать врачей. В частности, речь идет о таких специалистах, как врач общей практики, терапевт, педиатр и участковый педиатр.
По полису ОМС бесплатно предоставляются следующие медицинские исследования: ангиография, магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и другие. Также определены предельные сроки оказания определенных видов медпомощи. Например, рентген, УЗИ, МРТ, маммография и компьютерная томография должны быть проведены в течение 14 рабочих дней с момента назначения специалистом. Пациенты с подозрением на онкологию проходят все эти процедуры в более короткие сроки.
Перечень высокотехнологичных видов помощи по ОМС с каждым годом дополняется новыми услугами. Так, в этом году в список добавили операции по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантацию комплекса органов и другие.
Предполагается, что к концу 2023 года количество бесплатных процедур ЭКО составит более 89 500, что на 18 процентов больше, чем в 2022 году.
Особое внимание будет уделяться лечению пациентов с онкологическими заболеваниями. К видам помощи, оказываемой в рамках ОМС, относятся операции по удалению злокачественных новообразований, а также различные схемы медикаментозной терапии.
«В рамках федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“ в российских регионах создаются центры лучевой и протонной терапии», — сообщил председатель Федерального фонда общего медицинского страхования Илья Баланин.
По ОМС граждане могут получить стоматологическую помощь — консультацию и осмотр врача, лечение зубов и заболеваний полости рта, удаление зубов, пломбирование.
В рамках ОМС можно проходить диспансеризацию. Таким образом можно проверить работу сердца, сосудов, пройти онкоскрининги и контроль на факторы риска развития такого заболевания, как сахарный диабет.
По словам вице-президента ВСС Дмитрия Кузнецова, обращаться за медпомощью можно в СМО по по e-mail и телефонам прямой связи со страховыми компаниями, расположенным в холлах поликлиник.