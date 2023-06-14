Эксперт: Возможности ОМС ежегодно расширяются

По полису ОМС бесплатно предоставляются следующие медицинские исследования: ангиография, магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и другие. Также определены предельные сроки оказания определенных видов медпомощи. Например, рентген, УЗИ, МРТ, маммография и компьютерная томография должны быть проведены в течение 14 рабочих дней с момента назначения специалистом. Пациенты с подозрением на онкологию проходят все эти процедуры в более короткие сроки.