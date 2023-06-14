rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Изображение материала

Эксперт: Возможности ОМС ежегодно расширяются

14 июня 2023, 16:27
Система обязательного медицинского страхования в России отмечает свой 30-летний юбилей. Журналисты издания «Комсомольская правда» выяснили, какие услуги население может получить по полису ОМС.

Право на выбор страховой медицинской организации (СМО) есть у каждого гражданина. Ежегодно ее можно менять. Главное условие — СМО должна быть в списке организаций, которые работают на территории региона, пишет kp.ru.

Также граждане вправе выбирать поликлиники. На сегодняшний день по ОМС работают как государственные медучреждения, так и частные медицинские центры. Информация о них содержится на сайте территориального фонда ОМС.

Кроме этого, каждый житель России может выбирать врачей. В частности, речь идет о таких специалистах, как врач общей практики, терапевт, педиатр и участковый педиатр.

По полису ОМС бесплатно предоставляются следующие медицинские исследования: ангиография, магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и другие. Также определены предельные сроки оказания определенных видов медпомощи. Например, рентген, УЗИ, МРТ, маммография и компьютерная томография должны быть проведены в течение 14 рабочих дней с момента назначения специалистом. Пациенты с подозрением на онкологию проходят все эти процедуры в более короткие сроки.

Перечень высокотехнологичных видов помощи по ОМС с каждым годом дополняется новыми услугами. Так, в этом году в список добавили операции по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантацию комплекса органов и другие.

Предполагается, что к концу 2023 года количество бесплатных процедур ЭКО составит более 89 500, что на 18 процентов больше, чем в 2022 году.

Особое внимание будет уделяться лечению пациентов с онкологическими заболеваниями. К видам помощи, оказываемой в рамках ОМС, относятся операции по удалению злокачественных новообразований, а также различные схемы медикаментозной терапии.

«В рамках федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“ в российских регионах создаются центры лучевой и протонной терапии», — сообщил председатель Федерального фонда общего медицинского страхования Илья Баланин.

По ОМС граждане могут получить стоматологическую помощь — консультацию и осмотр врача, лечение зубов и заболеваний полости рта, удаление зубов, пломбирование.

В рамках ОМС можно проходить диспансеризацию. Таким образом можно проверить работу сердца, сосудов, пройти онкоскрининги и контроль на факторы риска развития такого заболевания, как сахарный диабет.

По словам вице-президента ВСС Дмитрия Кузнецова, обращаться за медпомощью можно в СМО по по e-mail и телефонам прямой связи со страховыми компаниями, расположенным в холлах поликлиник.

Подпишитесь
На Новочеркасской ГРЭС вспыхнул пожар, а ростовчане шокированы тарифами обхода Аксая
Сегодня, 16:02
Выборы в Ростовской области в этом году будут трехдневными
Сегодня, 15:53
Что случилось на Новочеркасской ГРЭС и кто виноват в пожаре
Сегодня, 15:29
Эколог рассказал, к чему приведет нашествие лягушек в Батайске
Сегодня, 15:51
Доходному дому Чернова в Ростове хотят присвоить статус объекта культурного наследия
Сегодня, 15:52
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03