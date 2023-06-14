Глава РЭО Буцаев подписал соглашение о запуске проектов по объектам ТКО в Чукотке

По словам главы ЧАО Владислава Кузнецова, партнерство с РЭО в области обращения с ТКО позволяет начать создавать в регионе современные инфраструктурные объекты по сортировке и утилизации бытового мусора. Благодаря концессионному механизму реализация таких проектов будет более быстрой. Также это поможет решить вопрос свалок. Кузнецов уточнил, что документы о строительстве и запуске объекта в Певеке уже подписаны с инвестором. Производственная мощность нового объекта составит примерно 1,5 тонн отходов в год.