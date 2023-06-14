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Глава РЭО Буцаев подписал соглашение о запуске проектов по объектам ТКО в Чукотке

14 июня 2023, 16:00
На полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения между врио губернатора Чукотского автономного округа (ЧАО) Владиславом Кузнецовым и генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым.

Соглашение предполагает запуск проекта по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чукотки.

Глава РЭО Денис Буцаев уточнил, что подписанное соглашение предусматривает сотрудничество по федпроекту «Комплексная система обращения с ТКО», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология». РЭО и чукотские власти договорились о взаимодействии при реализации инвестпроектов на территории автономного округа, в том числе с использованием механизма концессий.

Договор содержит в себе определение источников финансирования инвестиционных проектов и рассмотрение возможной поддержки со стороны Российского экологического оператора. Помимо этого, в рамках соглашения предполагаются взаимодействие на информационном уровне и помощь в разрешении вопросов, связанных с организацией деятельности по обращению с бытовыми отходами.

По словам главы ЧАО Владислава Кузнецова, партнерство с РЭО в области обращения с ТКО позволяет начать создавать в регионе современные инфраструктурные объекты по сортировке и утилизации бытового мусора. Благодаря концессионному механизму реализация таких проектов будет более быстрой. Также это поможет решить вопрос свалок. Кузнецов уточнил, что документы о строительстве и запуске объекта в Певеке уже подписаны с инвестором. Производственная мощность нового объекта составит примерно 1,5 тонн отходов в год.

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