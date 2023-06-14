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Голубев опроверг слухи о взрыве на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня

14 июня 2023, 12:33
Фото: 1MI
Голубев опроверг взрыв, предшествовавший пожару на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Информация о взрыве, якобы предшествовавшем пожару на ГРЭС в Новочеркасске, не подтверждается, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Новочеркасске пожар охватил местную ГРЭС. Там горит кровля шестого энергоблока. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Очевидцы сообщили, что якобы слышали взрыв, предшествовавший пожару. Губернатор Ростовской области заявил, что информация об этом не подтверждается. По его словам, возможной причиной инцидента стало возгорание газа в ходе технологических работ на станции.

Голубев опроверг взрыв, предшествовавший пожару на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Видео: МЧС
Работа ГРЭС в Новочеркасске приостановлена из-за пожара 14 июня
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Информация о ликвидации пожара на ГРЭС уточняется.

Ранее появилось видео горящего энергоблока Новочеркасской ГРЭС.

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