Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В Новочеркасске пожар охватил местную ГРЭС. Там горит кровля шестого энергоблока. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
Очевидцы сообщили, что якобы слышали взрыв, предшествовавший пожару. Губернатор Ростовской области заявил, что информация об этом не подтверждается. По его словам, возможной причиной инцидента стало возгорание газа в ходе технологических работ на станции.
Информация о ликвидации пожара на ГРЭС уточняется.
Ранее появилось видео горящего энергоблока Новочеркасской ГРЭС.