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Горячее водоснабжение в Ростове восстанавливают 60 специалистов и 15 бригад

14 июня 2023, 15:29
Фото: Правительство Ростовской области
Для восстановления горячего водоснабжения в Ростове привлекли 60 специалистов и 15 бригад
Для восстановления горячего водоснабжения в Ростове привлекли 60 специалистов и 15 бригад, рассказали в правительстве региона.

Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин взял на личный контроль ситуацию с отключением горячей воды в столице региона. Сейчас водоснабжение ограничено в 64 многоквартирных дома в Западном микрорайоне и центре города.

По словам чиновника, к работам привлекли 15 бригад в составе 60 человек. Они обеспечены необходимыми материалами и техникой.

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Точные даты возвращения горячей воды в дома ростовчан чиновники не назвали. Они вновь добавили, что ситуацию осложняет обнаружение все новых дефектов, а также непогода.

Тем временем оставшиеся без воды ростовчане жалуются на бездействие работников на Западном.

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