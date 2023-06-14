Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин взял на личный контроль ситуацию с отключением горячей воды в столице региона. Сейчас водоснабжение ограничено в 64 многоквартирных дома в Западном микрорайоне и центре города.
По словам чиновника, к работам привлекли 15 бригад в составе 60 человек. Они обеспечены необходимыми материалами и техникой.
Точные даты возвращения горячей воды в дома ростовчан чиновники не назвали. Они вновь добавили, что ситуацию осложняет обнаружение все новых дефектов, а также непогода.
Тем временем оставшиеся без воды ростовчане жалуются на бездействие работников на Западном.