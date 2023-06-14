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Губернатор Голубев назвал возможную причину пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня

14 июня 2023, 12:47
Фото: 1MI
Губернатор Голубев назвал возможную причину пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Вероятной причиной пожара на ГРЭС в Новочеркасске стало возгорание газа в ходе технологических работ на станции, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Пожар днем 14 июня вспыхнул на ГРЭС в Новочеркасске. Там загорелась кровля на шестом энергоблоке. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас удалось ликвидировать открытое горение.

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Очевидцы сообщали, что якобы слышали взрыв, предшествовавший пожару. Однако информацию об этом не подтвердил губернатор Василий Голубев. Он заявил, что возможной причиной происшествия стало возгорание газа в ходе технологических работ на станции.

Напомним, из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске эвакуировали 150 человек.

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