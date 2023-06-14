Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Пожар днем 14 июня вспыхнул на ГРЭС в Новочеркасске. Там загорелась кровля на шестом энергоблоке. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас удалось ликвидировать открытое горение.
Очевидцы сообщали, что якобы слышали взрыв, предшествовавший пожару. Однако информацию об этом не подтвердил губернатор Василий Голубев. Он заявил, что возможной причиной происшествия стало возгорание газа в ходе технологических работ на станции.
Напомним, из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске эвакуировали 150 человек.