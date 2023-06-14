Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Telegram-канал «Ростов Главный» во вторник, 13 июня, опубликовал баннер с перечнем цен на проезд по обходу Аксая, который должны открыть в июне 2023 года. В зависимости от типа транспорта, высоты и количества осей, а также периода поездки жителям и гостям региона придется заплатить за проезд от 300 до 900 рублей.
Эти цены произвели неприятное впечатление на дончан, которые считают тарифы неподъемными для ежедневных поездок.
«Не кислые цены», «Решили за сезон сразу всю стройку окупить?! Молодцы», «300 рублей за проезд легковому[прим. редакции — транспорту]? Да они вообще страх потеряли», «Это правда? 300 рублей?! Вроде бы раньше анонсировали, что 120 будет в будни», «Хорошо хоть не 500…», — возмутились дончане, заявив, что не видят смысла в обычных дорожных сборах, если теперь проезд по межмуниципальным дорогам так бьет по кошельку.
«Протяженность участка 67 километров. 4,47 рубля за один километр. В принципе, это средняя цена», — заметили другие дончане.
Ранее в Ростовской области задержали открытие обхода Аксая на неопределенный срок.