«Не кислые цены», «Решили за сезон сразу всю стройку окупить?! Молодцы», «300 рублей за проезд легковому[прим. редакции — транспорту]? Да они вообще страх потеряли», «Это правда? 300 рублей?! Вроде бы раньше анонсировали, что 120 будет в будни», «Хорошо хоть не 500…», — возмутились дончане, заявив, что не видят смысла в обычных дорожных сборах, если теперь проезд по межмуниципальным дорогам так бьет по кошельку.