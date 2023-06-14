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«Хоть не 500»: дончан шокировали цены на проезд по обходу Аксая

14 июня 2023, 06:01
Фото: donland.ru
«Хоть не 500»: дончан шокировали цены на проезд по обходу Аксая

Жителей Ростовской области шокировали цены на проезд по обходу Аксая

В Ростовской области жителей удивили высокие цены на проезд по новому обходу Аксая, который откроет президент Путин, информация об этом появилась в соцсетях.

Telegram-канал «Ростов Главный» во вторник, 13 июня, опубликовал баннер с перечнем цен на проезд по обходу Аксая, который должны открыть в июне 2023 года. В зависимости от типа транспорта, высоты и количества осей, а также периода поездки жителям и гостям региона придется заплатить за проезд от 300 до 900 рублей.

Эти цены произвели неприятное впечатление на дончан, которые считают тарифы неподъемными для ежедневных поездок.

Фото: Ростов Главный/ TG: Тютина

«Не кислые цены», «Решили за сезон сразу всю стройку окупить?! Молодцы», «300 рублей за проезд легковому[прим. редакции — транспорту]? Да они вообще страх потеряли», «Это правда? 300 рублей?! Вроде бы раньше анонсировали, что 120 будет в будни», «Хорошо хоть не 500…», — возмутились дончане, заявив, что не видят смысла в обычных дорожных сборах, если теперь проезд по межмуниципальным дорогам так бьет по кошельку.

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«Протяженность участка 67 километров. 4,47 рубля за один километр. В принципе, это средняя цена», — заметили другие дончане.

Ранее в Ростовской области задержали открытие обхода Аксая на неопределенный срок.

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