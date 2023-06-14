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«И снова пожар?»: дончане удивились частным возгораниям в Ростовской области

14 июня 2023, 12:35
Фото: 1MI
«И снова пожар?»: дончане удивились частным возгораниям в Ростовской области

Жители Ростовской области удивились частным пожарам на предприятиях в 2023 году

14 июня на Новочеркасской ГРЭС случился крупный пожар. По официальному сообщению ГУ МЧС России по региону, загорелась кровля на шестом энергоблоке. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, пострадали три человека, а эвакуировали более ста сотрудников.

Жители Ростовской области удивились, что в регионе часто в последнее время происходят подобные события. Своим мнением они поделились в комментариях социальных сетей.

— Почему в последнее время у нас все горит и взрывается? Почему не соблюдаются требования пожарной безопасности? — риторически спрашивает дончанка Елена.

— И снова пожар? — отметил ростовчанин Николай.

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Но нашлись и те, кто не видит большой трагедии в происходящем. Многие также заметили, что в комментариях активизировались украинские провокаторы.

— Вроде крыша всего лишь. Ничего страшного. Потушат, — отметил Сергей.

Ранее RostovGazeta писала, что работа ГРЭС в Новочеркасске приостановлена из-за пожара 14 июня.

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#Пожар на Новочеркасской ГРЭС 14 июня
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