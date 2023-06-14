Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Жители Ростовской области удивились, что в регионе часто в последнее время происходят подобные события. Своим мнением они поделились в комментариях социальных сетей.
— Почему в последнее время у нас все горит и взрывается? Почему не соблюдаются требования пожарной безопасности? — риторически спрашивает дончанка Елена.
— И снова пожар? — отметил ростовчанин Николай.
Но нашлись и те, кто не видит большой трагедии в происходящем. Многие также заметили, что в комментариях активизировались украинские провокаторы.
— Вроде крыша всего лишь. Ничего страшного. Потушат, — отметил Сергей.
Ранее RostovGazeta писала, что работа ГРЭС в Новочеркасске приостановлена из-за пожара 14 июня.