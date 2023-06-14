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Инспекторы Минприроды Ростовской области проверят слухи о гибели рыбы в реке Быстрая

14 июня 2023, 11:06
Фото: 1MI
Инспекторы Минприроды Ростовской области проверят слухи о гибели рыбы в реке Быстрая
Минприроды Ростовской области проведет проверку фактов из-за сообщений о массовой гибели рыбы в реке Быстрой, об этом объявили в пресс-службе ведомства.

Накануне 13 июня СМИ Ростовской области начали публиковать информацию о фактах массовой гибели рыбы в реке Быстрой в Морозовском районе. Очевидцы утверждали, что причиной гибели водных биоресурсов стали канализационные стоки, которые сбрасывались в реку, сделав воду мутной и покрытой белой пеной.

Сейчас информацию о заморе рыбы направили специалистам АЧТУ Росрыболовства, которые привлекли лабораторию для отбора проб и определения причин гибели биоресурсов.

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Кроме того, инспекторы уже сегодня проводят выездную проверку, чтобы найти источник сброса воды из канализации в Быструю. О результатах проверки собираются сообщить позднее.

Жителей Ростовской области, заметивших нарушения природоохранного законодательства, просят звонить на «горячую линию» министерства по номеру 8(863)283-20-38, чтобы не допустить нанесения вреда природе и экологии региона.

Ранее ростовский эколог рассказал, что чаще всего становится причиной гибели животных и птиц на Дону.

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