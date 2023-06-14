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Из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске эвакуировали 150 человек

14 июня 2023, 12:30
Фото: 1MI
Из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске эвакуировали 150 человек
Из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске эвакуировали 150 человек, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Крупный пожар вспыхнул на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области. Там загорелась кровля шестого энергоблока. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сейчас спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

В МЧС рассказали, что из-за инцидента пришлось эвакуировать 150 человек. Об их состоянии пока ничего не известно.

Работа ГРЭС в Новочеркасске приостановлена из-за пожара 14 июня
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В тушении участвуют 71 человек и 29 единиц техники.

Информация об инциденте уточняется.

Ранее очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске.

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