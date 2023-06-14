Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Крупный пожар вспыхнул на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области. Там загорелась кровля шестого энергоблока. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сейчас спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
В МЧС рассказали, что из-за инцидента пришлось эвакуировать 150 человек. Об их состоянии пока ничего не известно.
В тушении участвуют 71 человек и 29 единиц техники.
Информация об инциденте уточняется.
Ранее очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске.