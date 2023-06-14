Казахстан переключает свое внимание с РФ на КНР: эксперт о возможных последствиях

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Согласно заявлению вице-премьера и главы Минторговли Казахстана Серика Жумангарина, Астана планирует изменить своих ведущих торговых партнеров и активно развивать отношения с Китаем. Министр прогнозирует, что к 2030 году объем торговли между Казахстаном и Китаем превысит оборот с государствами Евросоюза, пишет Pravda.Ru.
По мнению эксперта Николаева, такой сценарий не окажет решающего влияния на российскую экономику, однако он будет неприятен для России. Он пояснил, что Казахстан является значительным экономическим партнером России, и примерно 4% внешнего торгового оборота России приходится на Казахстан.
Эксперт подчеркнул, что нельзя говорить о «политическом антироссийском курсе» на основе такого решения со стороны Казахстана. Он отметил, что Казахстан действует прагматично и стремится развивать отношения с экономикой, которая демонстрирует стремительный рост.
Николаев подчеркнул, что китайская экономика является быстрорастущей, и это означает повышенный спрос, в том числе на импортируемые товары. С экономической точки зрения, Китай более привлекателен для Казахстана в качестве внешнего торгового партнера, заключил эксперт Николаев.