Казахстан переключает свое внимание с РФ на КНР: эксперт о возможных последствиях

По мнению эксперта Николаева, такой сценарий не окажет решающего влияния на российскую экономику, однако он будет неприятен для России. Он пояснил, что Казахстан является значительным экономическим партнером России, и примерно 4% внешнего торгового оборота России приходится на Казахстан.