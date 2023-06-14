Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Telegram-канал «Батайск город» 13 июня опубликовал видео, снятое подписчиком на одной улиц частного сектора. По асфальту и траве скачут сотни лягушек, которые при приближении оператора и его спутницы бросаются врассыпную и скачут во двор одного из жилых домов через щель в заборе.
«Вот они — последствия затопления. Их везде столько», — прокомментировал увиденное автор видео.
«Так по всему Батайску. Но в этом году из-за подтопления лягушек очень много как никогда», — заметили горожане, добавив, что в последний раз видели такое нашествие лягушек 11 лет назад.
Нашлись и те, кто посчитал происходящее удачей для города.
«Чем больше лягушек, тем меньше комаров и мошек», — добавили батайчане.
Напомним, в начале июня Батайск ушел под воду. Из-за обильных дождей затопило дворы и жилые дома, и теперь горожане требуют решить проблему строительством ливневой канализации.