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Казни египетские: после потопа в Батайске началось нашествие лягушек

14 июня 2023, 04:30
Фото: timothy-dykes/unsplash
Казни египетские: после потопа улицы Батайска наводнили лягушки

Нашествие лягушек началось на улицах в Батайске после потопа

В Батайске на улицах города после майских дождей стали замечать сотни лягушек, видео появилось в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Батайск город» 13 июня опубликовал видео, снятое подписчиком на одной улиц частного сектора. По асфальту и траве скачут сотни лягушек, которые при приближении оператора и его спутницы бросаются врассыпную и скачут во двор одного из жилых домов через щель в заборе.

«Вот они — последствия затопления. Их везде столько», — прокомментировал увиденное автор видео.

«Так по всему Батайску. Но в этом году из-за подтопления лягушек очень много как никогда», — заметили горожане, добавив, что в последний раз видели такое нашествие лягушек 11 лет назад.

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Видео: ТГ канал «Батайск город»

Нашлись и те, кто посчитал происходящее удачей для города.

«Чем больше лягушек, тем меньше комаров и мошек», — добавили батайчане.

Напомним, в начале июня Батайск ушел под воду. Из-за обильных дождей затопило дворы и жилые дома, и теперь горожане требуют решить проблему строительством ливневой канализации.

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