Конгрессвумен Лорен Боберт инициирует импичмент против Байдена

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В подтверждение своих слов Боберт внесла статьи об импичменте главы Белого дома в Конгресс. Она убеждена, что Байдена следует немедленно отстранить от должности во имя безопасности США, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы. По этой причине я только что представила статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности», — написала Боберт в Twitter.
Стоит отметить, что недавно группе членов Палаты представителей США была предоставлена необходимая документация ФБР в рамках расследования дела против Байдена по обвинениям в коррупции. Сам глава Белого дома отрицает все обвинения, направленные против него.