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Конгрессвумен Лорен Боберт инициирует импичмент против Байдена

14 июня 2023, 07:33
По словам Лорен Боберт, члена Палаты представителей США, Джозеф Байден неспособен обеспечить безопасность южных границ страны.

В подтверждение своих слов Боберт внесла статьи об импичменте главы Белого дома в Конгресс. Она убеждена, что Байдена следует немедленно отстранить от должности во имя безопасности США, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Джо Байден полностью провалил свой конституционный долг по обеспечению безопасности нашей южной границы. По этой причине я только что представила статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности», — написала Боберт в Twitter.

Стоит отметить, что недавно группе членов Палаты представителей США была предоставлена необходимая документация ФБР в рамках расследования дела против Байдена по обвинениям в коррупции. Сам глава Белого дома отрицает все обвинения, направленные против него.

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