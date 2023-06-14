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Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области

14 июня 2023, 11:36
Фото: 1MI
Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области
Огонь охватил шестой энергоблок ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области, сообщили в МЧС России по региону.

Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске. Объект находится на Багаевском шоссе, 10. Огонь охватил кровлю шестого энергоблока. Сейчас площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Ведется реагирование.

К тушению привлечены 46 спасателей и 15 единиц техники.

Видео: ТГ канал Baza
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Ситуация находится на контроле у МЧС России по Ростовской области.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее крупный пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре.

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