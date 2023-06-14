Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске. Объект находится на Багаевском шоссе, 10. Огонь охватил кровлю шестого энергоблока. Сейчас площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Ведется реагирование.
К тушению привлечены 46 спасателей и 15 единиц техники.
Ситуация находится на контроле у МЧС России по Ростовской области.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее крупный пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре.