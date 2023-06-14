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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Мошенники похитили почти 3 млн рублей, выдавая себя за работодателей

14 июня 2023, 10:30
Россиянка, которая надеялась получить работу в качестве экономиста, стала жертвой мошенников, которые выдавали себя за потенциальных работодателей.

Они сумели украсть почти 3 миллиона рублей, получив доступ к экрану ее смартфона и оформив на нее несколько кредитов непосредственно во время собеседования.

Газета «Известия» провела расследование и раскрыла, как такие схемы работают и как преступникам удается обманывать людей, предлагая заманчивые вакансии.

43-летняя женщина искала работу ведущего экономиста в Интернете и наткнулась на привлекательную вакансию, где требовалось всего лишь просматривать документы и ставить подписи, при этом получая высокую зарплату.

Экономистка откликнулась на предложение и ее контактировали через Skype. Во время разговора «работодатели» попросили женщину нажать несколько кнопок на своем смартфоне, чтобы продемонстрировать экран.

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