Так поезд №6510 из Ростова в Таганрог будет отправляться по своему обычному расписанию, однако прибудет на вокзал Таганрога в 20.28 мск (позднее на три минуты). Электричка №6090 будет отправляться из Ростова на семь минут раньше обычного в 19.46 мск, что приведет к смещению графика, и поезд прибудет на станцию Морскую раньше — в 20.54 мск. А вот в Таганроге он окажется в 21.37 мск в соответствии с графиком.