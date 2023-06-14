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На Дону изменится расписание электричек «Ростов — Таганрог» с 19 июня

14 июня 2023, 09:45
Фото: donland.ru
На Дону изменится расписание электричек «Ростов — Таганрог» с 19 июня
В Ростовской области предупредили об изменениях расписания пригородных поездов, курсирующих между Ростовом и Таганрогом, информацию об этом предоставила пресс-служба донского Минтранспорта.

Власти предупредили, что с 19 по 23 июня в Ростовской области будет действовать временное расписание пригородных поездов «Ростов — Таганрог», причиной этого назвали необходимость провести ремонтные работы.

Так поезд №6510 из Ростова в Таганрог будет отправляться по своему обычному расписанию, однако прибудет на вокзал Таганрога в 20.28 мск (позднее на три минуты). Электричка №6090 будет отправляться из Ростова на семь минут раньше обычного в 19.46 мск, что приведет к смещению графика, и поезд прибудет на станцию Морскую раньше — в 20.54 мск. А вот в Таганроге он окажется в 21.37 мск в соответствии с графиком.

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Поезд №6084 будет отправляться из Ростова на 17 минут позднее в 20.42 мск и прибудет в Таганрог в 22.40 мск (+17 минут).

Поезда №6521 из Таганрога будет отправляться раньше на 56 минут — в 20.02 мск, пройдет Морскую в 20.55(-32 минуты), однако в Ростов прибудет по обычному графику в 22.32 мск.

Поезда не будут пропускать остановки и будут строго соблюдать действующий график движения.

Ранее в Ростовской области произошла диверсия на железной дороге.

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