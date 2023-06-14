Сообщается, что легковые автомобили, мопеды и авто с прицепами высотой менее двух метров смогут проехать по трассе за 300 рублей, вне зависимости от дня и времени суток. Водителям микроавтобусов и малых грузовых автомобилей высотой до 2,6 метра придется выложить 450 рублей.