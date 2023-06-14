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Published Сегодня, 16:02

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На Новочеркасской ГРЭС вспыхнул пожар, а ростовчане шокированы тарифами обхода Аксая

14 июня 2023, 16:02
Фото: 1MI
В Ростовской области открывают обход Аксая и тушат пожар на ГРЭС в Новочеркасске
В Новочеркасске ликвидирован крупный пожар на ГРЭС, тем временем ростовчане шокированы возможной стоимостью проезда по обходу Аксая, а на набережной в Ростове произошла массовая драка.

Побоище на набережной

Telegram-каналы Ростова сообщили о массовой драке на набережной в ночи на 14 июня. В ней приняли участие 35 человек.

Что стало причиной конфликта, неизвестно. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС. Однако даже они не сразу смогли утихомирить толпу. На видео с места событий видно, что мужчины пинали друг друга на проезжей части и обменивались оскорблениями.

Чем закончился конфликт, неизвестно. Не сообщается также о состоянии участников драки.

Telegram-каналы Ростова сообщили о массовой драке на набережной в ночи на 14 июня. В ней приняли участие 35 человек.Telegram-каналы Ростова сообщили о массовой драке на набережной в ночи на 14 июня. В ней приняли участие 35 человек.
Telegram-каналы Ростова сообщили о массовой драке на набережной в ночи на 14 июня. В ней приняли участие 35 человек.
Фото: Rick/CC BY 2.0/flickr.com
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Дорогой проезд

Telegram-канал «Тютина» сообщил о возможных расценках на проезд по обходу Аксая. Его должны открыть для автомобилистов на днях.

Сообщается, что легковые автомобили, мопеды и авто с прицепами высотой менее двух метров смогут проехать по трассе за 300 рублей, вне зависимости от дня и времени суток. Водителям микроавтобусов и малых грузовых автомобилей высотой до 2,6 метра придется выложить 450 рублей.

Telegram-канал «Тютина» сообщил о возможных расценках на проезд по обходу Аксая. Его должны открыть для автомобилистов на днях.Telegram-канал «Тютина» сообщил о возможных расценках на проезд по обходу Аксая. Его должны открыть для автомобилистов на днях.
Telegram-канал «Тютина» сообщил о возможных расценках на проезд по обходу Аксая. Его должны открыть для автомобилистов на днях.
Фото: donland.ru

600 рублей будет стоить проезд для автобусов, грузовиков, и грузовиков с плоской платформой высотой более 2,6 метра. Наконец, 900 рублей предстоит отдать за проезд водителям крупных рейсовых автобусов, грузовиков с тремя и более осями.

Жители региона оказались шокированы расценками и иронично предложили ввести «подписку на дороги».

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Пожар на ГРЭС

Днем 14 июня пожар вспыхнул на ГРЭС в Новочеркасске. Там загорелась кровля шестого энергоблока. Возгорание достигло площади в 200 квадратных метров. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован.

Предварительно, причиной возгорания стало возгорание газа в ходе технологических работ на станции. Информацию о взрыве или теракте власти полностью отвергают.

В результате происшествия эвакуировали 150 человек. Трое сотрудников станции пострадали и сейчас находятся в больнице. Их состояние оценили как средней степени тяжести, уточняют СМИ.

Предварительно, причиной возгорания стало возгорание газа в ходе технологических работ на станции. Информацию о взрыве или теракте власти полностью отвергают.
Видео: МЧС по Ростовской области

ГРЭС в Новочеркасске временно приостановила работу. Она поставляла электроэнергию в Ростов. Из-за этого у части горожан пропал свет. Обесточены и некоторые светофоры. Власти и «Донэнерго» обещают восстановить подачу электроэнергии в течении ближайших часов.

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