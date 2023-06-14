Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Вслед за McDonald’s из России уходит KFC. Новость об этом прозвучала в апреле 2023 года. Тогда же было объявлено о новом владельце сети ресторанов быстрого питания. Им стала компания «Смарт сервис ЛТД», у руля которой стоят два сооснователя — Константин Котов и Андрей Осколков. Согласно договору купли-продажи, «Смарт сервис ЛТД» обязуется произвести поэтапный ребрендинг каждого из тысячи заведений по всей России, включая Ростов-на-Дону. Поэтому логотип KFC на витринах постепенно заменят вывески с новым брендом — Rostic's. Название было выбрано не случайно. Это своего рода возвращение к истокам, ведь Rostic's — отечественный бренд, первый фастфуд в России, который появился в 1993 году.
Впрочем, людей волнуют не нюансы ребрендинга, а то, как отразится смена владельца на них, потребителях. Ведь более чем за 10 лет работы KFC в России они привыкли к оригинальному меню, бюджетным ценам, быстрому сервису и прочим удобствам. Как отмечает Константин Котов, все это останется с потребителями. Например, меню будет полностью оригинальным — таким, каким оно было при американских владельцах. Изменятся лишь названия двух блюд: «Твистер» и «Боксмастер», так как они закреплены за прежним владельцем. Их переименуют в «Шеф-ролл» и «Ростмастер» соответственно. Состав блюд и технология их приготовления останутся прежними.
Цены, по словам Котова, также сохранят на привычном для посетителей уровне, хотя некоторые ингредиенты и успели подорожать за время действия санкций. Но владельцы Rostic's пока не хотят повышать стоимость блюд. Также, согласно договору купли-продажи, продолжит работу и персонал всех имеющихся точек фастфуда.
Посетители KFC привыкли к дизайну в красно-белых тонах и фирменной посуде тех же оттенков. И пока полюбившийся им антураж не изменится. Как сообщили владельцы ресторанов Rostic's, сейчас меняются какие-то детали интерьера, обновляются вывески, витрины. Но в целом новый дизайн не будет кардинально отличаться от KFC. Логотип Rostic's выполнен в тех же красно-белых тонах, они же будут преобладать и в интерьере заведений.
«Сам ресторан для гостя должен сохранить свою аутентичность. То есть человек приходит и узнает, что он четко попал в бренд, который он любит, где у него знакомый вкус», — делится информацией Котов.
Пока в Ростове-на-Дону рестораны Rostic's не открываются. Первое заведение под этим брендом приступило к работе только в Москве. Но, возможно, уже в этом году в столице Южного региона России появится первый Rostic's.
Известно, что KFC будет уходить с российского рынка постепенно. По подсчетам новых владельцев сети, до конца 2023 года под брендом Rostic's на месте бывших ресторанов KFC откроется только около 10% заведений от общего их числа в России.
Напомним, в Ростовской области 12 ресторанов быстрого питания KFC. Почти половина их них открыта в Ростове-на-Дону, остальные — в крупных городах региона — Таганроге, Новочеркасске, Батайске и других. Ростовские СМИ уже сообщили о ребрендинге любимой сети. Судя по местным пабликам, информацию ростовчане восприняли положительно, отметив, что и в Rostic's будут ходить с удовольствием.