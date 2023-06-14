Впрочем, людей волнуют не нюансы ребрендинга, а то, как отразится смена владельца на них, потребителях. Ведь более чем за 10 лет работы KFC в России они привыкли к оригинальному меню, бюджетным ценам, быстрому сервису и прочим удобствам. Как отмечает Константин Котов, все это останется с потребителями. Например, меню будет полностью оригинальным — таким, каким оно было при американских владельцах. Изменятся лишь названия двух блюд: «Твистер» и «Боксмастер», так как они закреплены за прежним владельцем. Их переименуют в «Шеф-ролл» и «Ростмастер» соответственно. Состав блюд и технология их приготовления останутся прежними.