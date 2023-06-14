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Published Сегодня, 16:03

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Обход Аксая откроют в Ростовской области откроют уже 15 июня

14 июня 2023, 16:03
Фото: Министерство транспорта Ростовской области
Открытие обхода Аксая в Ростовской области состоится уже 15 июня
Открытие обхода Аксая в Ростовской области состоится уже 15 июня, сообщил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что обход Аксая в Ростовской области откроют уже завтра, 15 июня. Также в этот день движение запустят по дальнему западному обходу Краснодара.

Открытие участков дорог должно облегчить транспортный коллапс на трассе М-4 «Дон», возникающий ежегодно во время летнего сезона.

Обхода Аксая запустят на год раньше, в июне 2023 года
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«Надеюсь, завтра мы откроем движение, вернее не надеюсь, а уверен, двух последних таких серьезных точек на этой трассе», — приводит слова Петушенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что до 900 рублей может составить плата за проезд по обходу Аксая в Ростовской области.

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