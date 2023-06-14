Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что обход Аксая в Ростовской области откроют уже завтра, 15 июня. Также в этот день движение запустят по дальнему западному обходу Краснодара.
Открытие участков дорог должно облегчить транспортный коллапс на трассе М-4 «Дон», возникающий ежегодно во время летнего сезона.
«Надеюсь, завтра мы откроем движение, вернее не надеюсь, а уверен, двух последних таких серьезных точек на этой трассе», — приводит слова Петушенко ТАСС.
Ранее сообщалось, что до 900 рублей может составить плата за проезд по обходу Аксая в Ростовской области.