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Очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня

14 июня 2023, 11:51
Фото: 1MI
Очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Звуки взрыва якобы предшествовали пожару на ГРЭС в Новочеркасске, пишет Telegram-канал Baza.

Пожар вспыхнул на ГРЭС в Новочеркасске днем 14 июня. Огонь охватил кровлю шестого энергоблока. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия проводится реагирование.

Очевидцы рассказали, что перед пожаром якобы слышали звуки взрывов. Однако официального подтверждения этой информации пока не было.

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В МЧС России по Ростовской области о причинах возгорания пока не сообщали.

Информация об инциденте уточняется.

Напомним, к тушению подключили 46 спасателей и 15 единиц техники.

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