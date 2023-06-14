Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Пожар вспыхнул на ГРЭС в Новочеркасске днем 14 июня. Огонь охватил кровлю шестого энергоблока. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия проводится реагирование.
Очевидцы рассказали, что перед пожаром якобы слышали звуки взрывов. Однако официального подтверждения этой информации пока не было.
В МЧС России по Ростовской области о причинах возгорания пока не сообщали.
Информация об инциденте уточняется.
Напомним, к тушению подключили 46 спасателей и 15 единиц техники.