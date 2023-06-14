Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Новочеркасске горит местная ГРЭС. Огонь вспыхнул на кровле шестого энергоблока станции. При этом возгорание перешло и на пятый энергоблок, уточняет Don Mash. Площадь огня составила 200 квадратных метров. Сейчас спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
В ликвидации огня участвуют 46 пожарных и 15 единиц техники. Ситуация находится на контроле МЧС России по Ростовской области.
Информация об инциденте уточняется.
Ранее очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске.