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Огонь с шестого энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске перекинулся на пятый

14 июня 2023, 12:20
Фото: 1MI
Огонь с шестого энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске перекинулся на пятый
Огонь с шестого энергоблока ГРЭС в Новочеркасске перекинулся на пятый, пишут Telegram-каналы.

В Новочеркасске горит местная ГРЭС. Огонь вспыхнул на кровле шестого энергоблока станции. При этом возгорание перешло и на пятый энергоблок, уточняет Don Mash. Площадь огня составила 200 квадратных метров. Сейчас спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

В ликвидации огня участвуют 46 пожарных и 15 единиц техники. Ситуация находится на контроле МЧС России по Ростовской области.

Работа ГРЭС в Новочеркасске приостановлена из-за пожара 14 июня
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Огонь с шестого энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске перекинулся на пятый
Видео: ТГ канал Новочеркасск Сегодня

Информация об инциденте уточняется.

Ранее очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске.

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