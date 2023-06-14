В Новочеркасске горит местная ГРЭС. Огонь вспыхнул на кровле шестого энергоблока станции. При этом возгорание перешло и на пятый энергоблок, уточняет Don Mash. Площадь огня составила 200 квадратных метров. Сейчас спасателям удалось ликвидировать открытое горение.