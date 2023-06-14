О перебоях в поставках электричества уже сообщили некоторые ростовчане. На Северном в Ростове перестали работать светофоры. Нерегулируемы оказались перекрестки на Нариманова, Космонавтова и Волкова, уточняет Don Mash. Очевидцы сообщили об отключениях электроэнергии и в переулке Семашко.