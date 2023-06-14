rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Изображение материала

Отключения света начались в Ростове из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня

14 июня 2023, 13:08
Фото: 1MI
Губернатор предупредил о перебоях со светом из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске
Временные ограничения на поставку электроэнергии вводятся в Ростовской области после пожара на ГРЭС в Новочеркасске, заявил губернатор Василий Голубев.

Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области. Там загорелась кровля шестого энергоблока. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас пожарные смогли ликвидировать открытое горение.

Работа ГРЭС временно приостановлена. Губернатор Василий Голубев предупредил о введении ограничений для потребителей в поставках электроэнергии.

Губернатор Голубев назвал возможную причину пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Узнать подробнее

О перебоях в поставках электричества уже сообщили некоторые ростовчане. На Северном в Ростове перестали работать светофоры. Нерегулируемы оказались перекрестки на Нариманова, Космонавтова и Волкова, уточняет Don Mash. Очевидцы сообщили об отключениях электроэнергии и в переулке Семашко.

В пресс-службе «Доэнерго» рассказали 161.ру, что электроснабжение в прежнем режиме восстановят в течение двух часов. Там добавили, что ГРЭС Новочеркасска питает электроэнергией весь Ростов.

Ранее Голубев опроверг взрыв, предшествовавший пожару на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня.

Читайте также:
Губернатор подтвердил, что три человека пострадали в пожаре на ГРЭС в НовочеркасскеГолубев опроверг слухи о взрыве на ГРЭС в Новочеркасске 14 июняРабота ГРЭС в Новочеркасске приостановлена из-за пожара 14 июня
#Пожар#Происшествие в Ростовской области#Отключение света в Ростовской области#Происшествие#Происшествия#Пожар на Новочеркасской ГРЭС 14 июня#Новости#Ростовская область#Новочеркасск#Ростов-на-Дону#Голубев Василий Юрьевич#Голубев
Подпишитесь
«У вас лупа большая?»: как устроена работа частных детективов в Ростовской области
Сегодня, 04:09
Очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Сегодня, 11:51
Появилось видео горящего энергоблока Новочеркасской ГРЭС
Сегодня, 11:50
Стали известны первые подробности крупного пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Сегодня, 11:43
Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области
Сегодня, 11:36
Казни египетские: после потопа в Батайске началось нашествие лягушек
Сегодня, 04:30