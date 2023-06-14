Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области. Там загорелась кровля шестого энергоблока. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас пожарные смогли ликвидировать открытое горение.
Работа ГРЭС временно приостановлена. Губернатор Василий Голубев предупредил о введении ограничений для потребителей в поставках электроэнергии.
О перебоях в поставках электричества уже сообщили некоторые ростовчане. На Северном в Ростове перестали работать светофоры. Нерегулируемы оказались перекрестки на Нариманова, Космонавтова и Волкова, уточняет Don Mash. Очевидцы сообщили об отключениях электроэнергии и в переулке Семашко.
В пресс-службе «Доэнерго» рассказали 161.ру, что электроснабжение в прежнем режиме восстановят в течение двух часов. Там добавили, что ГРЭС Новочеркасска питает электроэнергией весь Ростов.
Ранее Голубев опроверг взрыв, предшествовавший пожару на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня.