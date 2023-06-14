Пляжи в Сочи закрыты из-за сильных дождей

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Мэр отметил, что пляжные территории будут закрыты до тех пор, пока погода не восстановится полностью. Запрет на купание также был введен в целях обеспечения безопасности отдыхающих, пишут Известия.
Копайгородский подчеркнул, что город готов к любому развитию событий и все силы и средства направлены на помощь населению и оперативное восстановление нормальной работы инфраструктуры. Он также отметил, что прогнозируются дальнейшие осадки, и власти готовы принять необходимые меры.