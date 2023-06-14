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Published Сегодня, 09:07

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Updated Сегодня, 09:08

Пляжи в Сочи закрыты из-за сильных дождей

14 июня 2023, 09:07
Мэр города Сочи, Алексей Копайгородский, объявил о временном закрытии пляжей в городе из-за интенсивных дождей. Об этом он сообщил 14 июня в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что пляжные территории будут закрыты до тех пор, пока погода не восстановится полностью. Запрет на купание также был введен в целях обеспечения безопасности отдыхающих, пишут Известия.

Копайгородский подчеркнул, что город готов к любому развитию событий и все силы и средства направлены на помощь населению и оперативное восстановление нормальной работы инфраструктуры. Он также отметил, что прогнозируются дальнейшие осадки, и власти готовы принять необходимые меры.

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