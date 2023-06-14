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Появилось видео горящего энергоблока Новочеркасской ГРЭС

14 июня 2023, 11:50
Фото: 1MI
Появилось видео горящего энергоблока Новочеркасской ГРЭС
В Новочеркасске горит местная ГРЭС на Багаевском шоссе, 10. Видео пожара появилось в Сети.

Сообщение о пожаре поступило около 13.40 мск в среду, 14 июня. По предварительной информации, полученной от ГУ МЧС региона, загорелась кровля на шестом энергоблоке. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

«Ведется реагирование. К тушению привлечены 46 человек, 15 единиц техники», — сказано в сообщении.

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На видео, которое появилось в сети видно, как языки пламени и клубы черного дыма поднимаются от ГРЭС. Телеграм-канал Readovka сообщил, что очевидцы слышали хлопки перед тем, как случился пожар.

Ранее крупный пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре

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