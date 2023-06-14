Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Сообщение о пожаре поступило около 13.40 мск в среду, 14 июня. По предварительной информации, полученной от ГУ МЧС региона, загорелась кровля на шестом энергоблоке. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.
«Ведется реагирование. К тушению привлечены 46 человек, 15 единиц техники», — сказано в сообщении.
На видео, которое появилось в сети видно, как языки пламени и клубы черного дыма поднимаются от ГРЭС. Телеграм-канал Readovka сообщил, что очевидцы слышали хлопки перед тем, как случился пожар.
Ранее крупный пожар вспыхнул на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре