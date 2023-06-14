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Появилось видео тушения огня внутри энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске

14 июня 2023, 13:30
Фото: МЧС по Ростовской области
Появилось видео тушения огня внутри энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске
Пожарные продолжают бороться с огнем внутри энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел на шестом энергоблоке ГРЭС в Новочеркасске. Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. К его тушению подключили более 70 человек и 29 единиц техники. Сейчас специалисты смогли ликвидировать открытое горение.

МЧС России по Ростовской области опубликовало видео тушения огня внутри энергоблока. На нем видно, что тушение осложняет большое количество металлических конструкций внутри системы. Также в энергоблок поступает мало света.

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Видео: МЧС по Ростовской области

Информация о происшествии уточняется.

Ранее губернатор Василий Голубев опроверг взрыв, предшествовавший пожару на ГРЭС в Новочеркасске.

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