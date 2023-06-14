Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Пожар произошел на шестом энергоблоке ГРЭС в Новочеркасске. Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. К его тушению подключили более 70 человек и 29 единиц техники. Сейчас специалисты смогли ликвидировать открытое горение.
МЧС России по Ростовской области опубликовало видео тушения огня внутри энергоблока. На нем видно, что тушение осложняет большое количество металлических конструкций внутри системы. Также в энергоблок поступает мало света.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее губернатор Василий Голубев опроверг взрыв, предшествовавший пожару на ГРЭС в Новочеркасске.