Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске днем 14 июня. Там загорелась кровля шестого энергоблока. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
На тушение огня у спасателей ушло более двух часов. Сейчас огонь полностью ликвидирован.
В тушении участвовали более 70 человек спасателей и 29 единиц спецтехники.
В результате происшествия пострадали три сотрудника ГРЭС. Сейчас они госпитализированы.
Ранее появилось видео тушения огня внутри энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске.