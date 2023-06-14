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Пожар на ГРЭС в Новочеркасске удалось ликвидировать

14 июня 2023, 13:48
Фото: Artemco/cc0/wikimedia.org
Пожар на ГРЭС в Новочеркасске удалось ликвидировать
Спасатели ликвидировали пожар на ГРЭС в Новочеркасске, сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске днем 14 июня. Там загорелась кровля шестого энергоблока. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

На тушение огня у спасателей ушло более двух часов. Сейчас огонь полностью ликвидирован.

В тушении участвовали более 70 человек спасателей и 29 единиц спецтехники.

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В результате происшествия пострадали три сотрудника ГРЭС. Сейчас они госпитализированы.

Ранее появилось видео тушения огня внутри энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске.

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