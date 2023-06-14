Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня. Там горит кровля шестого энергоблока. Открытое горение уже удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
В пресс-службе ГРЭС рассказали 161.ру, что работа станции сейчас приостановлена. Причины возгорания еще уточняются специалистами.
На месте работают 46 спасателей и 15 единиц техники.
Ранее очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске.