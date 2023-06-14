rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Изображение материала

Работа ГРЭС в Новочеркасске приостановлена из-за пожара 14 июня

14 июня 2023, 12:04
Фото: Artemco/cc0/wikimedia.org
Работа ГРЭС в Новочеркасске приостановлена из-за пожара 14 июня
В Новочеркасске из-за крупного пожара приостановили работу ГРЭС, пишут СМИ.

Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня. Там горит кровля шестого энергоблока. Открытое горение уже удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

В пресс-службе ГРЭС рассказали 161.ру, что работа станции сейчас приостановлена. Причины возгорания еще уточняются специалистами.

Стали известны первые подробности крупного пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Узнать подробнее
Видео: ТГ Че по Ростову

На месте работают 46 спасателей и 15 единиц техники.

Ранее очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске.

Читайте также:
Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской областиПоявилось видео крупного пожара рядом с детской больницей в ТаганрогеОчевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
#Происшествие#Происшествия#Пожар на Новочеркасской ГРЭС 14 июня#Новости#Ростовская область#Пожар#Происшествие в Ростовской области#Видео
Подпишитесь
«У вас лупа большая?»: как устроена работа частных детективов в Ростовской области
Сегодня, 04:09
Очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Сегодня, 11:51
Появилось видео горящего энергоблока Новочеркасской ГРЭС
Сегодня, 11:50
Стали известны первые подробности крупного пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Сегодня, 11:43
Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области
Сегодня, 11:36
Казни египетские: после потопа в Батайске началось нашествие лягушек
Сегодня, 04:30