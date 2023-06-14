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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Россияне узнали, сколько придется выложить за выпускной-2023

14 июня 2023, 14:27
В 2023 году российские семьи заплатят за участие детей в вечеринках по поводу окончания школы около 13-15 тысяч рублей.

Эти данные NEWS.ru сообщили представители сервиса Avito. При этом собственно организация балов будет стоить около четырех тысяч рублей, а остальные деньги уйдут на приобретение нарядов для торжества. В результате за все семьям девушек придется потратить около 15,2 тысячи рублей, семьям юношей — 12,8 тысячи рублей.

Для всего класса стоимость вечеринки в России составит около 100 тысяч рублей. Указанная сумма включает аренду помещения для мероприятия, кейтеринг, услуги диджея и фотографа.

Если говорить об одежде, то праздничный наряд для девочки продается на Avito за две — четыре тысячи рублей, для юноши — за 3,4 — 6,4 тысячи рублей. Пошив платья на платформе «Авито. Услуги» может стоить около пяти тысяч рублей. Обувь для бала обойдется в две тысячи (выпускницы) и 2,7 тысячи (выпускники). Определенные затраты ждут семьи девушек в связи с необходимостью оплатить праздничный макияж, прически и аксессуары (всего до пяти тысяч рублей).

Напомним, что выпускные вечера будут проходить в России с 23 по 25 июня.

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