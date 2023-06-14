Россияне узнали, сколько придется выложить за выпускной-2023

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Эти данные NEWS.ru сообщили представители сервиса Avito. При этом собственно организация балов будет стоить около четырех тысяч рублей, а остальные деньги уйдут на приобретение нарядов для торжества. В результате за все семьям девушек придется потратить около 15,2 тысячи рублей, семьям юношей — 12,8 тысячи рублей.
Для всего класса стоимость вечеринки в России составит около 100 тысяч рублей. Указанная сумма включает аренду помещения для мероприятия, кейтеринг, услуги диджея и фотографа.
Если говорить об одежде, то праздничный наряд для девочки продается на Avito за две — четыре тысячи рублей, для юноши — за 3,4 — 6,4 тысячи рублей. Пошив платья на платформе «Авито. Услуги» может стоить около пяти тысяч рублей. Обувь для бала обойдется в две тысячи (выпускницы) и 2,7 тысячи (выпускники). Определенные затраты ждут семьи девушек в связи с необходимостью оплатить праздничный макияж, прически и аксессуары (всего до пяти тысяч рублей).
Напомним, что выпускные вечера будут проходить в России с 23 по 25 июня.