Россияне узнали, сколько придется выложить за выпускной-2023

Если говорить об одежде, то праздничный наряд для девочки продается на Avito за две — четыре тысячи рублей, для юноши — за 3,4 — 6,4 тысячи рублей. Пошив платья на платформе «Авито. Услуги» может стоить около пяти тысяч рублей. Обувь для бала обойдется в две тысячи (выпускницы) и 2,7 тысячи (выпускники). Определенные затраты ждут семьи девушек в связи с необходимостью оплатить праздничный макияж, прически и аксессуары (всего до пяти тысяч рублей).