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Published Сегодня, 18:07

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Ростовская область присоединилась к международному дню донора

14 июня 2023, 18:07
Фото: Правительство Ростовской области
Ростовская область присоединилась ко Всемирному дню донора
Ростовская область присоединилась ко Всемирному дню донора, сообщили в правительстве региона.

В международный день донора на областную станцию переливания крови в Ростове пришли 120 человек. Всего в регионе кровь сдали 269 человек. Благодаря ним заготовлено 144 литра донорской крови.

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Власти Ростовской области напомнили, что ежедневно тысячи людей нуждаются в донорской крови. Сама кровь и ее компоненты необходимы, например, женщинам, у которых беременность или роды осложнились кровотечением. Также кровь может спасти жизни детей с тяжелой формой анемии, пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, жертв травм, чрезвычайных ситуаций, бедствий и аварий, пациентов при сложных медицинских и хирургических вмешательствах.

Напомним, в апреле около 330 жителей Ростовской области сдали кровь в Национальный день донора.

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