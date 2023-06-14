Власти Ростовской области напомнили, что ежедневно тысячи людей нуждаются в донорской крови. Сама кровь и ее компоненты необходимы, например, женщинам, у которых беременность или роды осложнились кровотечением. Также кровь может спасти жизни детей с тяжелой формой анемии, пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, жертв травм, чрезвычайных ситуаций, бедствий и аварий, пациентов при сложных медицинских и хирургических вмешательствах.