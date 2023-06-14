Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
В международный день донора на областную станцию переливания крови в Ростове пришли 120 человек. Всего в регионе кровь сдали 269 человек. Благодаря ним заготовлено 144 литра донорской крови.
Власти Ростовской области напомнили, что ежедневно тысячи людей нуждаются в донорской крови. Сама кровь и ее компоненты необходимы, например, женщинам, у которых беременность или роды осложнились кровотечением. Также кровь может спасти жизни детей с тяжелой формой анемии, пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, жертв травм, чрезвычайных ситуаций, бедствий и аварий, пациентов при сложных медицинских и хирургических вмешательствах.
Напомним, в апреле около 330 жителей Ростовской области сдали кровь в Национальный день донора.