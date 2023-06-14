rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Изображение материала

Ростовские скверы благоустроят с учетом пожеланий горожан

14 июня 2023, 08:15
Фото: 1MI
Ростовские скверы благоустроят с учетом пожеланий горожан
13 июня стартовал прием предложений по благоустройству четырех городских территорий. Все они набрали максимальное число голосов в процессе Всероссийского голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и являются общественными.

Как именно преобразятся четыре городских сквера, зависит от горожан.

В настоящее время в списке лидеров всероссийского голосования четыре сквера: «Мелиораторов», «Пионерский», имени Оганова и сквер на пр. Буденновском, 2.

Прием предложений по благоустройству этих территорий продлится до 19 июня. Жители Ростова-на-Дону могут направлять их в письменном виде нарочно в районные администрации:

— по скверу «Мелиораторов» по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, вдоль пр. М. Нагибина, в районе бассейна ДЮСШ № 10 по адресу: пр. М. Нагибина, 12/3 (Администрация Ворошиловского района, бульвар Комарова, 28/5);

— по скверу «Пионерскому» по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Профсоюзная, 51а (Администрация Железнодорожного района, проспект Стачки, 42);

— сквер им. Оганова по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Оганова (Администрация Октябрьского района, проспект Ленина, 44);

— сквер по пр-кту Буденновский, 2 по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пр-кт Буденновский, 2 (Администрация Ленинского района, переулок Соборный, 36);
Как пояснил глава городской администрации Алексей Логвиненко, в Ростове городское пространство преображается с учетом мнения жителей.

— Минимальный перечень работ в рамках программы предусматривает устройство покрытий, монтаж освещения, озеленение, установку малых архитектурных форм, в том числе скамеек и урн. Однако горожане могут выступить с инициативой и предложить реализовать дополнительные «опции». К примеру, кто-то хочет, чтобы у них появилась площадка для выгула собак или велодорожка. А кто-то, возможно, предложит свой дизайн для отдельных функциональных зон. Мы ждем ваших пожеланий! — обратился к ростовчанам глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Фото: 1MI

По словам Алексея Логвиненко, дизайн-проекты объектов будут разрабатываться с учетом поступивших от жителей инициатив. Поэтому чем больше ростовчан примет участие в этапе планирования мероприятий по благоустройству, тем меньше спорных вопросов возникнет на этапе реализации.

В июле пройдёт публичная защита дизайн-проектов перед областной конкурсной комиссией. Победителей назовут в декабре. Лучшие проекты воплотят в жизнь в 2024 году за счет финансирования федерального, областного и местного бюджетов.
Стоит отметить, что предложения по благоустройству можно направлять и в городской Департамент ЖКХ и энергетики электронным письмом на адрес электронной почты.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в донской столице началось благоустройство общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», за которые ростовчане проголосовали в прошлом году.
Первыми должны преобразиться два городских сквера: Комсомольский сквер на улице Малиновского и на улице Воровского.

#Елена Янкевич#Ростов-на-Дону#Алексей Логвиненко
Подпишитесь
Эколог объяснил, как после разрушения Каховской ГЭС радиация может попасть в Ростов
Сегодня, 05:49
В Сети появились кадры массовой драки на набережной Дона в Ростове
Сегодня, 06:25
«Хоть не 500»: дончан шокировали цены на проезд по обходу Аксая
Сегодня, 06:01
Казахстан переключает свое внимание с РФ на КНР: эксперт о возможных последствиях
Сегодня, 06:05
В Сети появились кадры взрыва пиротехники, напугавшего ростовчан 13 июня
Сегодня, 04:46
Казни египетские: после потопа в Батайске началось нашествие лягушек
Сегодня, 04:30