Ростовские скверы благоустроят с учетом пожеланий горожан

В июле пройдёт публичная защита дизайн-проектов перед областной конкурсной комиссией. Победителей назовут в декабре. Лучшие проекты воплотят в жизнь в 2024 году за счет финансирования федерального, областного и местного бюджетов.

Стоит отметить, что предложения по благоустройству можно направлять и в городской Департамент ЖКХ и энергетики электронным письмом на адрес электронной почты.