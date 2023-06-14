Ростовские скверы благоустроят с учетом пожеланий горожан

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Как именно преобразятся четыре городских сквера, зависит от горожан.
В настоящее время в списке лидеров всероссийского голосования четыре сквера: «Мелиораторов», «Пионерский», имени Оганова и сквер на пр. Буденновском, 2.
Прием предложений по благоустройству этих территорий продлится до 19 июня. Жители Ростова-на-Дону могут направлять их в письменном виде нарочно в районные администрации:
— по скверу «Мелиораторов» по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, вдоль пр. М. Нагибина, в районе бассейна ДЮСШ № 10 по адресу: пр. М. Нагибина, 12/3 (Администрация Ворошиловского района, бульвар Комарова, 28/5);
— по скверу «Пионерскому» по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Профсоюзная, 51а (Администрация Железнодорожного района, проспект Стачки, 42);
— сквер им. Оганова по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Оганова (Администрация Октябрьского района, проспект Ленина, 44);
— сквер по пр-кту Буденновский, 2 по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пр-кт Буденновский, 2 (Администрация Ленинского района, переулок Соборный, 36);
Как пояснил глава городской администрации Алексей Логвиненко, в Ростове городское пространство преображается с учетом мнения жителей.
— Минимальный перечень работ в рамках программы предусматривает устройство покрытий, монтаж освещения, озеленение, установку малых архитектурных форм, в том числе скамеек и урн. Однако горожане могут выступить с инициативой и предложить реализовать дополнительные «опции». К примеру, кто-то хочет, чтобы у них появилась площадка для выгула собак или велодорожка. А кто-то, возможно, предложит свой дизайн для отдельных функциональных зон. Мы ждем ваших пожеланий! — обратился к ростовчанам глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
По словам Алексея Логвиненко, дизайн-проекты объектов будут разрабатываться с учетом поступивших от жителей инициатив. Поэтому чем больше ростовчан примет участие в этапе планирования мероприятий по благоустройству, тем меньше спорных вопросов возникнет на этапе реализации.
В июле пройдёт публичная защита дизайн-проектов перед областной конкурсной комиссией. Победителей назовут в декабре. Лучшие проекты воплотят в жизнь в 2024 году за счет финансирования федерального, областного и местного бюджетов.
Стоит отметить, что предложения по благоустройству можно направлять и в городской Департамент ЖКХ и энергетики электронным письмом на адрес электронной почты.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в донской столице началось благоустройство общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», за которые ростовчане проголосовали в прошлом году.
Первыми должны преобразиться два городских сквера: Комсомольский сквер на улице Малиновского и на улице Воровского.