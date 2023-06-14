Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня. Огонь охватил кровлю шестого энергоблока. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Спасатели к настоящему часу ликвидировали открытое горение.
Губернатор Василий Голубев назвал возможной причиной инцидента возгорание газа в ходе технологических работ на станции. Информацию о взрыве на станции он категорически опроверг. Telegram-канал Baza также пишет, что следов теракта на месте пожара на ГРЭС не обнаружено.
Напомним, из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске эвакуировали 150 человек.