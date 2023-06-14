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Следов теракта не обнаружили на месте пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня

14 июня 2023, 12:57
Фото: 1MI
Следов теракта не обнаружили на месте пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Следов теракта не усмотрели в пожаре на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области, пишут Telegram-каналы.

Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня. Огонь охватил кровлю шестого энергоблока. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Спасатели к настоящему часу ликвидировали открытое горение.

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Губернатор Василий Голубев назвал возможной причиной инцидента возгорание газа в ходе технологических работ на станции. Информацию о взрыве на станции он категорически опроверг. Telegram-канал Baza также пишет, что следов теракта на месте пожара на ГРЭС не обнаружено.

Напомним, из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске эвакуировали 150 человек.

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