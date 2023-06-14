Губернатор Василий Голубев назвал возможной причиной инцидента возгорание газа в ходе технологических работ на станции. Информацию о взрыве на станции он категорически опроверг. Telegram-канал Baza также пишет, что следов теракта на месте пожара на ГРЭС не обнаружено.