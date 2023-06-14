Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Пожар произошел 14 июня на ГРЭС в Новочеркасске. Там загорелась кровля шестого энергоблока. Пожар распространился на площади в 200 квадратных метров. К настоящему часу его удалось ликвидировать.
150 сотрудников ГРЭС были эвакуированы. Травмы получили три человека. СМИ сообщали, что их состояние оценивается как средней степени тяжести. Все трое госпитализированы.
По факту травмирования сотрудников ГРЭС Следком организовал доследственную проверку. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, следов теракта не обнаружили на месте пожара на ГРЭС в Новочеркасске.