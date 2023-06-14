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Следователи проверят факт травмирования рабочих в пожаре на ГРЭС в Новочеркасске

14 июня 2023, 14:56
Фото: 1MI
Следователи проверят факт травмирования рабочих в пожаре на ГРЭС в Новочеркасске
Доследственная проверка организована по факту травмирования трех рабочих на ГРЭС в Новочеркасске, сообщили в Следкоме Ростовской области.

Пожар произошел 14 июня на ГРЭС в Новочеркасске. Там загорелась кровля шестого энергоблока. Пожар распространился на площади в 200 квадратных метров. К настоящему часу его удалось ликвидировать.

150 сотрудников ГРЭС были эвакуированы. Травмы получили три человека. СМИ сообщали, что их состояние оценивается как средней степени тяжести. Все трое госпитализированы.

Стало известно о состоянии пострадавших в пожаре на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
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По факту травмирования сотрудников ГРЭС Следком организовал доследственную проверку. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, следов теракта не обнаружили на месте пожара на ГРЭС в Новочеркасске.

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