Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Днем 14 июня пожар охватил шестой энергоблок ГРЭС в Новочеркасске. Там горит кровля. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас ведется реагирование.
На место прибыли 46 спасателей и 15 единиц техники. Ситуация находится на контроле у МЧС России по Ростовской области.
О пострадавших пока не сообщается. Ранее Telegram-каналы писали, что персонал успели эвакуировать.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее один человек погиб и один пострадал при пожаре в Ростовской области.