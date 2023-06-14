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Стали известны первые подробности крупного пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня

14 июня 2023, 11:43
Фото: 1MI
Стали известны подробности крупного пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Пожар вспыхнул на шестом энергоблоке ГРЭС в Новочеркасске, рассказали в МЧС России по Ростовской области.

Днем 14 июня пожар охватил шестой энергоблок ГРЭС в Новочеркасске. Там горит кровля. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас ведется реагирование.

На место прибыли 46 спасателей и 15 единиц техники. Ситуация находится на контроле у МЧС России по Ростовской области.

Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области
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О пострадавших пока не сообщается. Ранее Telegram-каналы писали, что персонал успели эвакуировать.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее один человек погиб и один пострадал при пожаре в Ростовской области.

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