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Стало известно, к кому перешли шахты украинского олигарха в Ростовской области

14 июня 2023, 09:15
Фото: Шабанов/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Стало известно, к кому перешли шахты украинского олигарха в Ростовской области
ООО «СБК ПРЕМЬЕР» заявила о своих правах на «Донской антрацит» и шахту «Обуховскую» в Ростовской области в качестве акционера, информация об этом появилась в системе «СПАРК. Interfax».

10 мая ООО «СБК ПРЕМЬЕР», которое в прошлом входила в структуру Сбербанка, опубликовала уведомления о том, что собирается обратиться в ФНС ради осуществления прав акционера АО «Донской Антрацит» и АО «Шахтоуправление „Обуховская“, единственным акционером которой является организация, зарегистрированная в недружественном государстве. Напомним, владельцем этих шахт был украинский олигарх Ринат Ахметов.

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По данным РИАМО, 7 июня просьбу компании ФНС удовлетворила.

Ранее в Ростовской области подозреваемый в похищении угля из шахты стал фигурантом еще одного уголовного дела из-за угроз судье.

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