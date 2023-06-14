Стало известно, к кому перешли шахты украинского олигарха в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
10 мая ООО «СБК ПРЕМЬЕР», которое в прошлом входила в структуру Сбербанка, опубликовала уведомления о том, что собирается обратиться в ФНС ради осуществления прав акционера АО «Донской Антрацит» и АО «Шахтоуправление „Обуховская“, единственным акционером которой является организация, зарегистрированная в недружественном государстве. Напомним, владельцем этих шахт был украинский олигарх Ринат Ахметов.
По данным РИАМО, 7 июня просьбу компании ФНС удовлетворила.
Ранее в Ростовской области подозреваемый в похищении угля из шахты стал фигурантом еще одного уголовного дела из-за угроз судье.