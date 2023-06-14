Стало известно, к кому перешли шахты украинского олигарха в Ростовской области

10 мая ООО «СБК ПРЕМЬЕР», которое в прошлом входила в структуру Сбербанка, опубликовала уведомления о том, что собирается обратиться в ФНС ради осуществления прав акционера АО «Донской Антрацит» и АО «Шахтоуправление „Обуховская“, единственным акционером которой является организация, зарегистрированная в недружественном государстве. Напомним, владельцем этих шахт был украинский олигарх Ринат Ахметов.