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Стало известно о состоянии пострадавших в пожаре на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня

14 июня 2023, 13:59
Фото: 1MI
Стало известно о состоянии пострадавших в пожаре на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Состояние троих рабочих, пострадавших в результате пожара на ГРЭС в Новочеркасске, оценивается как средней степени тяжести, пишут СМИ.

Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня. Огонь охватил кровлю шестого энергоблока и распространился на площади в 200 квадратных метров. На его тушение у спасателей ушло несколько часов. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

В результате инцидента эвакуировали 150 сотрудников станции. Трое работников ГРЭС пострадали. Сейчас они находятся в больнице. Их состояние оценили как средней степени тяжести, уточняет 161.ру.

Пожар на ГРЭС в Новочеркасске удалось ликвидировать
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Вероятной причиной инцидента называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции.

Ранее появилось видео тушения огня внутри энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске.

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