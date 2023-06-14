Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня. Огонь охватил кровлю шестого энергоблока и распространился на площади в 200 квадратных метров. На его тушение у спасателей ушло несколько часов. Сейчас пожар полностью ликвидирован.
В результате инцидента эвакуировали 150 сотрудников станции. Трое работников ГРЭС пострадали. Сейчас они находятся в больнице. Их состояние оценили как средней степени тяжести, уточняет 161.ру.
Вероятной причиной инцидента называют возгорание газа в ходе технологических работ на станции.
Ранее появилось видео тушения огня внутри энергоблока на ГРЭС в Новочеркасске.