Пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня. Огонь охватил кровлю шестого энергоблока и распространился на площади в 200 квадратных метров. На его тушение у спасателей ушло несколько часов. Сейчас пожар полностью ликвидирован.