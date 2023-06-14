Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
В Таганроге во время ликвидации свалки на Николаевском шоссе нашли новые свалочные очаги. Из-за этого площадь, занятая отходами, увеличилась с 27 гектаров до 40 гектаров. По этой же причине изменения ждут и проектную документацию. Ее обновленную версию выставят для общественных обсуждений, после чего направят на государственную и экологическую экспертизу.
Сделать это необходимо до конца августа. Работы же по рекультивации свалки должны завершиться до конца следующего года.
Ранее председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку строительства полигона рядом с парком «Малинки» в Ростовской области.