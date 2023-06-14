В Таганроге во время ликвидации свалки на Николаевском шоссе нашли новые свалочные очаги. Из-за этого площадь, занятая отходами, увеличилась с 27 гектаров до 40 гектаров. По этой же причине изменения ждут и проектную документацию. Ее обновленную версию выставят для общественных обсуждений, после чего направят на государственную и экологическую экспертизу.