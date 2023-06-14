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Свалку на Николаевском шоссе в Таганроге ликвидируют до конца 2024 года

14 июня 2023, 18:07
Фото: 1MI
В Таганроге продолжается рекультивация свалки на Николаевском шоссе

В Таганроге продолжается ликвидация свалки на Николаевском шоссе

В Таганроге продолжается рекультивация свалки на Николаевском шоссе, рассказали в правительстве Ростовской области.

В Таганроге во время ликвидации свалки на Николаевском шоссе нашли новые свалочные очаги. Из-за этого площадь, занятая отходами, увеличилась с 27 гектаров до 40 гектаров. По этой же причине изменения ждут и проектную документацию. Ее обновленную версию выставят для общественных обсуждений, после чего направят на государственную и экологическую экспертизу.

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Сделать это необходимо до конца августа. Работы же по рекультивации свалки должны завершиться до конца следующего года.

Ранее председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку строительства полигона рядом с парком «Малинки» в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Таганрог#Ростовская область#Свалки в Ростовской области
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