rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Изображение материала

Трое рабочих пострадали в результате пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня

14 июня 2023, 12:00
Фото: 1MI
Трое рабочих пострадали в результате пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Три человека пострадали в результате крупного возгорания на ГРЭС в Новочеркасске, пишет Telegram-канал Don Mash.

В Новочеркасске огонь охватил местную ГРЭС. Пожар произошел на шестом энергоблоке. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия проводится реагирование.

По информации Telegram-канала Mash, в результате происшествия пострадали трое рабочих предприятия. У них ожоги разной степени тяжести. Сейчас помощь им оказывают медики.

Фото: ТГ канал Че по Ростову
Стали известны первые подробности крупного пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Узнать подробнее

Официальных подробностей о причине пожара и пострадавших пока не поступало. Информация об инциденте уточняется.

Напомним, очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске.

Читайте также:
Очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске 14 июняВ Ростове начался суд по делу 24 предполагаемых участников нацбатальона «Азов» *Инспекторы Минприроды Ростовской области проверят слухи о гибели рыбы в реке Быстрая
#Пожар#Происшествие#Происшествия#Пожар на Новочеркасской ГРЭС 14 июня#Новости#Ростовская область#Новочеркасск
Подпишитесь
«У вас лупа большая?»: как устроена работа частных детективов в Ростовской области
Сегодня, 04:09
Очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Сегодня, 11:51
Появилось видео горящего энергоблока Новочеркасской ГРЭС
Сегодня, 11:50
Стали известны первые подробности крупного пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Сегодня, 11:43
Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области
Сегодня, 11:36
Казни египетские: после потопа в Батайске началось нашествие лягушек
Сегодня, 04:30