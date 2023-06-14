Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Новочеркасске огонь охватил местную ГРЭС. Пожар произошел на шестом энергоблоке. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия проводится реагирование.
По информации Telegram-канала Mash, в результате происшествия пострадали трое рабочих предприятия. У них ожоги разной степени тяжести. Сейчас помощь им оказывают медики.
Официальных подробностей о причине пожара и пострадавших пока не поступало. Информация об инциденте уточняется.
Напомним, очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске.