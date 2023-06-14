Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В частности, об отключениях света сообщают жители Семашко, Зоологической, Ворошиловского, Вересаево, ряда улиц на Северном жилом массиве и в районе Сельмаша.
В социальных сетях появилась информация об отключении электроэнергии в торговом Центре «Горизонт». Там же на Нагибина без движения встали несколько троллейбусов, из-за чего образовался затор.
На Северном водители сообщают о неработающих светофорах на Волкова, Нариманова и Космонавтов.
Напомним, что отключения света в Ростове начались после пожара на Новочеркасской ГРЭС. В настоящее время пожар на ней полностью ликвидировали. В «Донэнерго» сообщили, что энергоснабжение будет восстановлено в течение нескольких часов.