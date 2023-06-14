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Published Сегодня, 14:05

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Троллейбусы встали в Ростове на Нагибина из-за отключения электричества 14 июня

14 июня 2023, 14:05
Фото: ТГ канал rstv01
Троллейбусы встали в Ростове на Нагибина из-за отключения электричества 14 июня
В Ростове-на-Дону начались отключения электричества, сообщают очевидцы в социальных сетях.

В частности, об отключениях света сообщают жители Семашко, Зоологической, Ворошиловского, Вересаево, ряда улиц на Северном жилом массиве и в районе Сельмаша.

В социальных сетях появилась информация об отключении электроэнергии в торговом Центре «Горизонт». Там же на Нагибина без движения встали несколько троллейбусов, из-за чего образовался затор.

На Северном водители сообщают о неработающих светофорах на Волкова, Нариманова и Космонавтов.

Отключения света начались в Ростове из-за пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
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Напомним, что отключения света в Ростове начались после пожара на Новочеркасской ГРЭС. В настоящее время пожар на ней полностью ликвидировали. В «Донэнерго» сообщили, что энергоснабжение будет восстановлено в течение нескольких часов.

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