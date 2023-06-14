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Урбанист рассказал, почему Ростовской области выгодны платные дороги

14 июня 2023, 15:31
Фото: 1MI
Урбанист рассказал, почему Ростовской области выгодны платные дороги
Стоимость проезда на платных участках дороги в Ростовской области устанавливается с потолка. Нет никаких правил. Водители оплачивают проезд для того, чтобы сэкономить время. А по пробкам можно проехать бесплатно по старой дороге, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что появление тарифа на проезд по новому участку платной дороги по объезду Аксая на трассе М-4 «Дон» вызвало неоднозначную реакцию у общественности.

Одни уверенны, что платный участок дороги станет отличным решением для разгрузки потоков машин. А другие, в числе которых и грузоперевозчики, возмущены очередными расходами, которые ударят по карману простых граждан.

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«Смысл платных дорог заключается в том, что государство намучилось с недобросовестными подрядчиками. Новые федеральные дороги быстро разваливаются. И потом невозможно привлечь строителей по гарантии», — отмечает Артемий Зайцев.

Урбанист разъясняет, что государству, как оказалось, гораздо выгоднее заплатить 90% от стоимости строительства дороги. А 10% заплатит подрядчик. Но взамен он будет взимать плату за проезд.

«В этом случае дороги не разваливаются, и движение по ним всегда быстрое», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, сколько будет составлять плата за проезд по обходу Аксая в Ростовской области.

До 900 рублей может составить плата за проезд по обходу Аксая в Ростовской области
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