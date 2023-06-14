Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Напомним, что появление тарифа на проезд по новому участку платной дороги по объезду Аксая на трассе М-4 «Дон» вызвало неоднозначную реакцию у общественности.
Одни уверенны, что платный участок дороги станет отличным решением для разгрузки потоков машин. А другие, в числе которых и грузоперевозчики, возмущены очередными расходами, которые ударят по карману простых граждан.
«Смысл платных дорог заключается в том, что государство намучилось с недобросовестными подрядчиками. Новые федеральные дороги быстро разваливаются. И потом невозможно привлечь строителей по гарантии», — отмечает Артемий Зайцев.
Урбанист разъясняет, что государству, как оказалось, гораздо выгоднее заплатить 90% от стоимости строительства дороги. А 10% заплатит подрядчик. Но взамен он будет взимать плату за проезд.
«В этом случае дороги не разваливаются, и движение по ним всегда быстрое», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, сколько будет составлять плата за проезд по обходу Аксая в Ростовской области.