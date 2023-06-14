Стоимость проезда на платных участках дороги в Ростовской области устанавливается с потолка. Нет никаких правил. Водители оплачивают проезд для того, чтобы сэкономить время. А по пробкам можно проехать бесплатно по старой дороге, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Сюжет Эксклюзив