В Ростов из зоны СВО вернется домой отец ребенка-инвалида

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В своем Telegram-канале Стенякина рассказала, что история участника СВО началась еще в ноябре прошлого года, когда к депутату поступило обращение председателя донского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Карины Мирзоевой.
Председатель организации призывала помочь организовать досрочное увольнение со службы ростовчанина, в семье которого растет ребенок с ограниченными возможностями. Ростовчанин является единственным кормильцем семьи, поскольку все время его супруга посвящает уходу за их ребенком.
Спустя некоторое время удалось добиться досрочной демобилизации дончанина, теперь он едет в Ростове к своим близким.
Ранее демобилизовали многодетного ростовского депутата Максима Геласа.