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В Ростов из зоны СВО вернется домой отец ребенка-инвалида

14 июня 2023, 05:34
Фото: 1MI
В Ростов из зоны СВО вернется домой отец ребенка-инвалида
Отца ребенка-инвалида из Ростова направили домой, досрочно уволив его со службы в зоне СВО, об этом сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина.

В своем Telegram-канале Стенякина рассказала, что история участника СВО началась еще в ноябре прошлого года, когда к депутату поступило обращение председателя донского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Карины Мирзоевой.

Председатель организации призывала помочь организовать досрочное увольнение со службы ростовчанина, в семье которого растет ребенок с ограниченными возможностями. Ростовчанин является единственным кормильцем семьи, поскольку все время его супруга посвящает уходу за их ребенком.

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Спустя некоторое время удалось добиться досрочной демобилизации дончанина, теперь он едет в Ростове к своим близким.

Ранее демобилизовали многодетного ростовского депутата Максима Геласа.

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