rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Изображение материала

В Ростове до 31 октября ограничат движение у РГУПС

14 июня 2023, 10:06
Фото: 1MI
В Ростове до 31 октября ограничат движение у РГУПС
В Октябрьском районе Ростова с 1 июля ограничат движение на подъездах к РГУПС, об этом сообщили в администрации города.

Департамент автодорог объявил, что в Октябрьском районе Ростова пройдут работы по прокладке инженерных коммуникаций. Для этого необходимо ограничить движение автомобилей на участке переулка Ашхабадского между домами №1А и 2А.

Ограничения вступят в законную силу 1 июля и будут действовать по 30 октября. До того момента автомобилистам предстоит учитывать ограничения при планировании своих маршрутов движения.

Дорожные ограничения введут на трассах в Ростовской области с 9 июля
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что в июне состоится открытие обхода Аксая, дончане также узнали, сколько планируют взимать за проезд по платной дороге. Эта информация вызвала волну недовольства местных жителей, которые назвали траты на проезд неподъемными.

Читайте также:
На Буденновском в Ростове-на-Дону до 15 декабря продлили ограничение движенияВ Ростовской области с 23 июня введут ограничения на проезд грузовиков к КПП «Гуково»Ограничения для автомобилистов продлили на Пушкинской в Ростове
#Надежда Пустяк#Происшествие#Прокладка коммуникаций в Ростове#Ограничения движения#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
«У вас лупа большая?»: как устроена работа частных детективов в Ростовской области
Сегодня, 04:09
Очевидцы сообщили о звуках взрыва перед возгоранием на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Сегодня, 11:51
Появилось видео горящего энергоблока Новочеркасской ГРЭС
Сегодня, 11:50
Стали известны первые подробности крупного пожара на ГРЭС в Новочеркасске 14 июня
Сегодня, 11:43
Крупный пожар произошел на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области
Сегодня, 11:36
Казни египетские: после потопа в Батайске началось нашествие лягушек
Сегодня, 04:30