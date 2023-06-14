Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Департамент автодорог объявил, что в Октябрьском районе Ростова пройдут работы по прокладке инженерных коммуникаций. Для этого необходимо ограничить движение автомобилей на участке переулка Ашхабадского между домами №1А и 2А.
Ограничения вступят в законную силу 1 июля и будут действовать по 30 октября. До того момента автомобилистам предстоит учитывать ограничения при планировании своих маршрутов движения.
Ранее стало известно, что в июне состоится открытие обхода Аксая, дончане также узнали, сколько планируют взимать за проезд по платной дороге. Эта информация вызвала волну недовольства местных жителей, которые назвали траты на проезд неподъемными.